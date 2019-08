Bologna, 30 agosto 2019 – Si è aperta questa sera la seconda giornata della Serie A 2019-20 con il derby dell’Emilia tra Bologna e Spal. I big match, e in questa giornata ce ne sono, cominciano sabato sera, con Juventus e Napoli pronte a darsi battaglia all’Allianz Stadium. Difficile dire che si tratti già di una sfida scudetto, ma sicuramente le due squadre non la considerano una gara come tutte le altre. Domenica, invece, andrà in scena il primo derby dell’anno, quello di Roma. La prima giornata ha detto che la Lazio è partita con il piede giusto, così così la Roma che ha pareggiato con il Genoa. Domani sera, nella partita più sentita nella capitale, la possibilità di riscattarsi.

La classifica dopo la prima giornata

FOCUS GIORNATA – Nella giornata di domani alle 18 toccherà al Milan di Giampaolo, che viene da una sconfitta alla prima contro l’Udinese. Di fronte ci sarà il Brescia, che all’esordio ha espugnato il campo di Cagliari. Al triplice fischio ci si trasferirà a Torino per il super anticipo delle 20.45 tra Juventus e Napoli. Entrambe le squadre sono partite con una vittoria di misura rispettivamente contro Parma e Fiorentina, vedremo quali scelte effettueranno Sarri e Ancelotti per affrontare al meglio questa sfida. La giornata di domenica si apre alle 18.00 con il derby tra Roma e Lazio. La prima giornata direbbe che i biancocelesti siano nettamente favoriti, ma si sa bene come i derby siano partite a parte e i dislivelli tecnici tra le due squadre si azzerano sempre in questo tipo di partite. Il turno si chiude la domenica alle 20.45, niente monday night stavolta. L’Inter formato Conte sarà impegnata in Sardegna contro il Cagliari, mentre l’Atalanta che ha scoperto ieri il suo girone di Champions League attende il Torino, fresco di eliminazione ad un passo dall’Europa League. In contemporanea ci saranno anche Genoa-Fiorentina, Lecce-Verona, Sassuolo-Sampdoria e Udinese-Parma.