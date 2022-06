Serie A, gli orari delle prime cinque giornate

Bologna, 30 giugno 2022 - Dopo il calendario, nella giornata di oggi la Lega Serie A ha svelato gli anticipi e posticipi delle prime cinque giornate di campionato che andranno in scena da sabato 13 agosto a lunedì 5 settembre, per poi lasciare spazio alle nazionali impegnate nella Nations League. Il primo big match di stagione si disputerà alle 18:30 della terza giornata e vedrà impegnata la Juventus allo Stadium contro la Roma. Mentre sabato 3 settembre alle ore 18 andrà in onda il derby di Milano.



1a Giornata

Milan-Udinese, 13 agosto: ore 18:30

Sampdoria-Atalanta, 13 agosto: ore 18:30

Lecce-Inter, 13 agosto: ore 20:45



Monza-Torino, 13 agosto: ore 20:45



Fiorentina-Cremonese, 14 agosto: ore 18:30



Lazio-Bologna, 14 agosto: ore 18:30



Salernitana-Roma, 14 agosto: ore 20:45



Spezia-Empoli, 14 agosto: ore 20:45



Verona-Napoli, 15 agosto: ore 18:30



Juventus-Sassuolo, 15 agosto: ore 20:45



2a Giornata

Udinese-Salernitana, 20 agosto: ore 18:30



Torino-Lazio, 20 agosto: ore 18:30



Inter-Spezia, 20 agosto: ore 20:45



Sassuolo-Lecce, 20 agosto: ore 20:45



Empoli-Fiorentina, 21 agosto: ore 18:30



Napoli-Monza, 21 agosto: ore 18:30



Bologna-Verona, 21 agosto: ore 20:45



Atalanta-Milan, 21 agosto: ore 20:45



Roma-Cremonese, 22 agosto: ore 18:30



Sampdoria-Juventus, 22 agosto: ore 20:45



3a Giornata

Monza-Udinese, 26 agosto: ore 18:30



Lazio-Inter, 26 agosto: ore 20:45



Cremonese-Torino, 27 agosto: ore 18:30



Juventus-Roma, 27 agosto: ore 18:30



Milan-Bologna, 27 agosto: ore 20:45



Spezia-Sassuolo, 27 agosto: ore 20:45



Verona-Atalanta, 28 agosto: ore 18:30



Salernitana-Sampdoria, 28 agosto: ore 18:30



Lecce-Empoli, 28 agosto: ore 20:45



Fiorentina-Napoli, 28 agosto: ore 20:45



4a Giornata

Sassuolo-Milan, 30 agosto: ore 18:30



Roma-Monza, 30 agosto: ore 20:45



Inter-Cremonese, 30 agosto: ore 20:45



Sampdoria-Lazio, 31 agosto: ore 18:30



Udinese-Fiorentina, 31 agosto: ore 18:30



Empoli-Verona, 31 agosto: ore 18:30



Juventus-Spezia, 31 agosto: ore 20:45



Napoli-Lecce, 31 agosto: ore 20:45



Atalanta-Torino, 1 settembre: ore 18:30



Bologna-Salernitana, 1 settembre: ore 20:45



5a Giornata

Fiorentina-Juventus, 3 settembre: ore 15



Milan-Inter, 3 settembre: ore 18



Lazio-Napoli, 3 settembre: ore 20:45



Cremonese-Sassuolo, 4 settembre: ore 12:30



Spezia-Bologna, 4 settembre: ore 15



Verona-Sampdoria, 4 settembre: ore 18



Udinese-Roma, 4 settembre: ore 20:45



Monza-Atalanta, 5 settembre: ore 18:30



Salernitana-Empoli, 5 settembre: ore 18:30



Torino-Lecce, 5 settembre: ore 20:45



