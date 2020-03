Milano, 6 marzo 2020 - Seppur a rilento, il calcio italiano prova a tornare alla normalità. Da questa domenica il pallone riprenderà a rimbalzare negli stadi di serie A, seppur senza pubblico. E sarà lo stesso per mercoledì 12 marzo, con i tre recuperi del 25esimo turno, e per i due weekend successivi, quando andranno in scena la 27esima e la 28esima giornata. Ebbene, la Lega ha reso noti i nuovi orari, pensando ovviamente ai vari impegni europei delle formazioni italiane.

27° GIORNATA

Venerdì 13 marzo - Verona-Napoli (18:30, Sky Sport) e Bologna-Juventus (20:30, Sky Sport)

Sabato 14 marzo - Spal-Cagliari (15, Sky Sport), Genoa-Parma (18, Sky Sport) e Torino-Udinese (20:45, Dazn)

Domenica 15 marzo - Lecce-Milan (12:30, Dazn), Atalanta-Lazio (15, Sky Sport), Fiorentina-Brescia (15, Dazn), Inter-Sassuolo (18, Sky Sport) e Roma-Sampdoria (ore 20: 45, Sky Sport)

28° GIORNATA

Venerdì 20 marzo - Lazio-Fiorentina (20:45, Sky Sport)

Sabato 21 marzo - Brescia-Genoa (15, Sky Sport), Sampdoria-Bologna (18, Sky Sport) e Juventus-Lecce (20:45, Dazn)

Domenica 22 marzo - Sassuolo-Verona (12:30, Dazn), Cagliari-Torino (15, Sky Sport), Napoli-Spal (15, Sky) Sport, Udinese-Atalanta (15, Dazn), Milan-Roma (ore 18, Sky Sport) e Parma-Inter (20:45, Sky Sport)