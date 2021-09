Roma, 19 settembre 2021 - Serie A in campo per la quarta giornata di campionato 2021. Nell'antipasto delle 12:30, al Castellani, l'Empoli viene travolto in casa dalla Sampdoria: blucerchiati trascinati dall'ex Caputo che segna una doppietta prima del 3-0 definitivo di un gran gol di Candreva. Vittoria poi dello Spezia sul campo del Venezia: il match finisce 2-1 per i liguri. Decisivo il gol di Bourabia al 94', prima a segno erano andati Bastoni al 13' e Ceccaroni al 59'.

Il Verona batte la Roma 3-2: sblocca il risultato al 36esimo una magia di Pellegrini che sotto la pioggia battente colpisce col tacco un cross dalla destra insaccando sul primo palo. Nella ripresa il Verona agguanta subito il pareggio con Barak e poi si porta avanti con Caprari al 54esimo. Gli uomini di Mourinho ritrovano la parità quattro minuti con un autogol di Ilic, poi una prodezza balistica di Faraoni riporta in vantaggio i veneti e regala al nuovo allenatore Igor Tudor la prima vittoria in campionato.

Finisce 2-2 all'Olimpico la partita tra Lazio e Cagliari. Passa in vantaggio la Lazio sul finire di primo tempo, al 45esimo con Immobile. Nella ripresa il Cagliari trova subito il vantaggio con Joao Pedro, poi al 62esimo passa in vantaggio con Keita Balde. La Lazio ritrova il definitivo pareggio all'83esimo con Cataldi.

Juventus e Milan pareggiano per 1-1. Al gol di Morata al 4', risponde Rebic al 76'. In classifica i rossoneri sono primi insieme all'Inter a quota 10, i bianconeri sono solo diciottesimi con 2 punti insieme al Cagliari.

Domani sera il posticipo Udinese-Napoli.

Bella vittoria della Fiorentina a Marassi contro il Genoa. Saponara e Bonaventura stendono i liguri, il rigore di Domenico Criscito al 98esimo fissa il risultato sull'1-2. Punteggio tennistico a San Siro dove l'Inter asfalta il Bologna per 6-1: Lautaro Martinez, Skriniar e Barella archiviano la pratica già nel primo tempo. La goleada si completa con il gol di Vecino e la doppietta di Dzeko. I rossoblù hanno ben poco da consolarsi con la rete di Theate all'esordio con la maglia del Bologna. Zapata regala all'Atalanta una non facile vittoria sul campo della Salernitana. Nell'anticipo di venerdì vittoria del Torino a Sassuolo, decisiva la rete di Pjaca.

