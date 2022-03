Serie A oggi: risultati live. Le partite in tv, formazioni e classifica aggiornata

Roma, 6 marzo 2022 - È la domenica di Napoli-Milan. Sfida scudetto al Maradona: chi risponde allo scatto dell'Inter e si riprende il primato in classifica? Per la risposta serve attendere il finale del posticipo delle 20.45. Prima però del big match della 28ª giornata di Serie A, sono cinque le partite in programma. Dopo gli importantissimi successi in chiave Europa di Roma e Lazio, si parte alle 12.30 con Genoa-Empoli, partita delicatissima per la corsa salvezza del Grifone. Alle 15 invece Bologna-Torino, Fiorentina-Verona e Venezia-Sassuolo. Alle 18 Juventus-Spezia, con i bianconeri che vogliono vincere per conservare il quarto posto Champions, ma anche per tenere la scia delle prime della classe. Alle 20.45 infine lo scontro scudetto.

Genoa-Empoli: probabili formazioni e tv (ore 12.30)

Reduce da cinque pareggi consecutivi sotto la gestione Blessin, il Genoa oggi non può sbagliare: serve battere l'Empoli per rilanciarsi verso la salvezza. Emergenza in difesa per i rossoblù: out Masiello, Vanheusden e Cambiaso, verso il forfait anche Mani e Maksimovic. Come centrali di ruolo ci sono solo Vasquez e Ostigard. Davanti possibile il ritorno da titolare di Destro e l'esordio da titlare di Amiri. Empoli senza lo squalificato Ismajili e senza vittoria in campionato dal 15 dicembre. Andreazzoli punta su Pinamonti e Bajrami. Come seconda punta attenzione alla soluzione La Mantia. Genoa-Empoli sarà in diretta streaming tv su Dazn e Sky Sport dalle ore 12.30.

Live dalle 12.30

Bologna-Torino: probabili formazioni e tv (ore 15)

Bologna con l'assenza di Arnautovic. In attacco è pronto Barrow come centravanti, ai lati Sansone e Orsolini. Svanberg verso la panchina, in mediana Soriano e Shouten. Nel Torino, dopo la squalifica, torna Mandragora. Recuperato Belotti. In porta Brisha sostituisce l'infortunato Milinkpvic-Savic. Ballottaggio fra Pobega e Pjaca come trequartista. Bologna-Torino sarà in diretta streaming tv su Dazn dalle ore 15.

Live dalle 15

Fiorentina-Verona: probabili formazioni e tv (ore 15)

Italiano tiene aperto il ballottaggio fra Piatek e Cabral. Gonzalez non è al top, così come Saponara. Odriozola ko, come terzino destro c'è Venuti. Tudor riposiziona in difesa Gunter e Casale. Difficile il recupero di Barak. Pronto Lasagna come sostituto. Davanti l'ex viola Simeone. Fiorentina-Verona sarà in diretta streaming tv su Dazn dalle ore 15.

Live dalle 15

Venezia-Sassuolo: probabili formazioni e tv (ore 15)

Venezia a caccia di punti salvezza. Zanetti potrebbe mischiare un po' le carte a centrocampo e in attacco. In media scalpita Vacca, mentre davanti chiedono spazio Nani e Johnsen. Sassuolo senza lo squalificato Lopez, sostituito da Enrique. Non si toccano i quattro là davanti: Traoré, Raspadori, Berardi e Scamacca. Venezia-Sassuolo sarà in diretta streaming tv su Dazn dalle ore 15.

Live dalle 15

Juventus-Spezia: probabili formazioni e tv (ore 18)

Allegri ha parlato di partenza dalla panchina per Vlahovic. Se il serbo sta fuori, davanti automatica la titolarità di Morata e Kean. Ancora out Dybala per un nuovo problema muscolare. Non ci sono nemmeno De Sciglio, Bonucci, Alex Sandro, Chiellini e Zakaria. Spezia senza gli squalificati Amian e Kiwior. Out per infortunio Sala: il possibile sostituto è Bourabia. Manaj torna dalla squalifica e si riprende il posto da titolare in attacco. Juventus-Spezia sarà in diretta streaming tv su Dazn dalle ore 18.

Live dalle 18

Napoli-Milan: probabili formazioni e tv (ore 20.45)

Spalletti va verso un solo cambio rispetto alla formazione vista contro la Lazio: a centrocampo Lobotka fa scalare Demme in panchina. Recuperati per la panchina Lozano e Anguissa. Pioli riabbraccia Bennacer dopo la squalifica, ma in difesa perde Romagnoli, sostituito da Kalulu. Ibrahimovic potrebbe andare in panchina. Ballottaggio fra Rebic e Giroud. Napoli-Milan sarà in diretta streaming tv su Dazn dalle ore 20.45.

Live dalle 20.45