Roma, 25 aprile 2021 - Serie A in campo per la 33esima giornata. Archiviati gli anticipi del sabato con le vittorie di Genoa (2-0 allo Spezia), Crotone (4-3 in casa del Parma) e Sassuolo (1-0 con la Sampdoria), partenza alle 12.30 con Benevento-Udinese.

Alle 15 è di scena la sfida Fiorentina-Juventus, con la viola in silenzio stampa e a caccia di punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa della classifica. I bianconeri, dal canto loro, si giocano tanto in queste ultime sei giornate di campionato, oltre a dover disputare la finale di coppa Italia contro l'Atalanta. Altra partita del primo pomeriggio è Inter-Verona, con i nerazzurro concentrati sull'obiettivo scudetto (mancano otto punti per diventare matematicamente campioni d'Italia) nonostante il futuro incerto dal punta di vista societario.

Alle 18 tocca a Cagliari-Roma, interessante sfida coda-testa con i padroni di casa impegnati nella lotta salvezza e gli uomini Fonseca a caccia di un posto per l'Europa. In serata, alle 20.45, ci sarà Atalanta-Bologna. Il turno però non si chiude qui: lunedì 26 aprile alle 18.30 si gioca Torino-Napoli; alle 20.45 c''è Lazio.Milan.

Serie A: risultati e classifica

Benevento-Udinese 1-3, segui la diretta

Fiorentina-Juventus, segui la diretta dalle 15

Formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery, Vlahovic. Allenatore Iachini

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo. Allenatore Pirlo

Inter-Verona, segui la diretta dalle 15

Formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Bessa; Lasagna. Allenatore Juric

Cagliari-Roma, segui la diretta dalle 18

Atalanta-Bologna, segui la diretta dalle 20.45