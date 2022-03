Serie A oggi: risultati e classifica. Le partite in tempo reale e le formazioni

Roma, 20 marzo 2022 - Oggi in campo, per la 30esima giornata di Serie A, Venezia-Sampdoria alle 12.30, Empoli-Verona e Juventus-Salernitana alle 15, Roma-Lazio alle 18 e Bologna-Atalanta alle 20.45. Gli anticipi del sabato il Milan ha vinto 1-0 a Cagliari ed è primo in classifica a +3 sul Napoli, che ha risposto superando 2-1 l'Udinese al Maradona. Solo 1-1 l'Inter in casa contro la Fiorentina: nerazzurri a -6, ma con una partita in meno.

Venezia-Sampdoria, diretta dalle 12.30

Empoli-Verona, diretta dalle 15

Juventus-Salernitana, diretta dalle 15

Roma-Lazio, diretta dalle 18

Bologna-Atalanta, diretta dalle 20.45