Serie A oggi: formazioni e diretta. Alle 18 Sampdoria-Juve, posticipo Milan-Empoli

Roma, 12 marzo 2022 - Milan e Juventus in campo nel sabato della ventinovesima giornata di Serie A. Sampdoria-Juventus (ore 18) e Milan-Empoli (20.45) sono le due partite che aggiornano la corsa scudetto e Champions. Bianconeri a Genova con il dubbio Vlahovic: il serbo potrebbe tirare il fiato in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Champions contro il Villareal. Rossoneri invece con la sola assenza di Theo Hernandez e pronti ad allungare in testa alla classifica sulle inseguitrici Inter e Napoli.

Serie A: classifica e calendario

Il turno di oggi parte alle 15 con due gare delicatissime in chiave salvezza: Salernitata-Sassuolo e soprattutto Spezia-Cagliari. Domani invece altre cinque partite: Fiorentina-Bologna (12.30), Verona-Napoli (15), Atalanta-Genoa (18), Udinese-Roma (18) e Torino-Inter (20.45). La 29ª giornata si chiuderà lunedì con Lazio-Venezia (20.45).

Salernitana-Sassuolo: diretta dalle ore 15

Salernitana all'ultima spiaggia per riaccendere la corsa verso la salvezza. Out Mazzocchi, Schiavone e Ribery. Nicola dovrebbe affidarsi al trio Verdi, Bonazzoli e Kastanos dietro alla punta Djuric. Nel Sassuolo torna Lopez in mezzo al campo. Intoccabile il quartetto offensivo: Berardi, Raspadori e Traore agiscono dietro a Scamacca. Salernitana-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn dalle 15.

Spezia-Cagliari: diretta dalle ore 15

Punti salvezza pesantissimi quelli in palio allo stadio Picco. Lo Spezia ritrova Amian e Kiwior. Motta pensa al lancio dal primo minuto di Agudelo. Assenti Sala e Nzola. Attacco sempre sulle spalle di Manaj, Verde e Gyasi. Mazzarri ha provato un Cagliari con Carboni in difesa al posto di Altare, Baselli a centrocampo (per Deiola) e Pavoletti in attacco (al posto di Pereiro). Spezia-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn dalle 15.

Sampdoria-Juventus: diretta dalle ore 18

Giampaolo sostituisce lo squalificato Murru con Augello. Recuperato Thorsby. Quagliarella e Caputo la coppia d'attacco. Allegri è sempre in emergenza: oltre agli infortunati Chiellini, Zakaria, Bonucci e Dybala, c'è anche la squalifica di Bernardeschi. Recuperato Cuadrado dopo l'attacco febbrile. Riposa Vlahovic? In caso di risposta affermativa, pronta la coppia Morata-Kean. Sampdoria-Juventus sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn dalle 18.

Milan-Empoli: diretta dalle ore 20.45

Prevista la staffetta fra Giroud e Ibrahimovic che partirà dalla panchina. Senza lo squalificato Theo Hernandez, Pioli sceglie Florenzi per il ruolo di terzini sinistro. Intoccabile Leao. Empoli con il consueto 4-3-2-1. Dubbi soprattutto in attacco: giocano Pinamonti e Bajrami, mentre sul terzo interprete consueto ballottaggio con protagonisti Henderson, Cutrone e Di Francesco. Milan-Empoli sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Dazn e Sky Sport dalle 20.45.