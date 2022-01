Roma, 9 gennaio 2022 - La Serie A prova a continuare a giocare nonostante l'aumento dei contagi Covid. Da oggi fino a martedì si disputa la ventunesima giornata. Dopo le novità dei tre ricorsi al Tar vinti dalla Lega Serie A che come effetto hanno portato Torino, Udinese e Salernitana a uscire dalla quarantena, si è delineato il nuovo programma di questa giornata al via alle 12.30 con Venezia-Milan. In tutto sono otto le partite che si disputano oggi. Dopo Venezia-Milan, alle 14.30 sarà la volta di Empoli-Sassuolo; alle 16.30 toccherà a Napoli-Sampdoria e Udinese-Atalanta; alle 18.30 Genoa-Spezia e Roma-Juventus; alle 20.45 infine Inter-Lazio e Verona-Salernitana. Domani alle 17 invece è stata spostata Torino-Fiorentina, mentre martedì 11 gennaio alle 20.45 si disputerà Cagliari-Bologna.

Dal prossimo turno poi in arrivo novità importanti per quanto riguarda il pubblico negli stadi. L'assemblea dei club di Serie A ha stabilito che per le giornate di campionato del 15-16-17 gennaio e del 21-22-23 gennaio gli stadi avranno una capienza massima di 5000 spettatori, limite fissato fino al 5 febbraio, data di ritorno in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Il provvedimento non si applicherà né al turno odierno né per la gara di Supercoppa italiana Inter-Juventus in programma mercoledì prossimo a San Siro.

Venezia-Milan (ore 12.30)

Nel Venezia fuori gli squalificati Caldara e Tessmann. Dopo la quarantena, in porta c'è Romero. Milan ancora senza i positivi Romagnoli, Tomori, Castillejo e Calabria. Dal primo minuto Ibrahimovic. Venezia-Milan in diretta tv su Dazn e Sky Sport.

Empoli-Sassuolo (ore 14.30)

Empoli senza l'infortunato Parisi e gli squalificati Bandinelli e Luperto. Indisponibile Romagnoli. Torna Pinamonti dal primo minuto. Sassuolo con il dubbio Covid per Scamacca e Frattesi. Davanti sicuri del posto Berardi e Raspadori. Empoli-Sassuolo sarà in diretta tv dalle 14.30 su Dazn.

Napoli-Sampdoria (ore 16.30)

In casa Napoli pesano tantissime le assenze per il Covid. Gli ultimi a fine nella lista dei positivi sono Zielinski e Koulibaly (in Coppa d'Africa con il Senegal e quindi già non disponibile). L'assenza del polacco porta alla titolarità di Elmas. Davanti ballottaggio come centravanti fra Mertens e Petagna. Sampdoria senza lo squalificato Candreva. Difesa in emergenza totale: out Colley (impegnato in Coppa d'Africa), Bereszynski e Yoshida. Dentro quindi Dragusin e Ferrari con Chabot e Augello. Napoli-Sampdoria sarà in diretta tv dalle 16.30 su Dazn.

Udinese-Atalanta (ore 16.30)

Sono 12 i giocatori positivi dell'Udinese che oggi raggiungerà il numero minimo di 13 giocatori da presentare a referto solo grazie ai calciatori della Primavera. Atalanta con 3 nuove positività annunciate proprio alla vigilia. Udinese-Atalanta sarà in diretta tv dalle 16.30 su Dazn e Sky Sport.

Genoa-Spezia (ore 18.30)

Nel Genoa torna a disposizione Criscito, tornato negativo. Lo Spezia riabbraccia invece i due attaccanti Nzola e Manaj. Genoa-Spezia sarà in diretta tv dalle 18.30 su Dazn e Sky Sport.





Roma-Juventus (ore 18.30)

Un positivo in casa Roma (non comunicata l'identità). Mourinho pensa al lancio del volto nuovo Maitland-Niles. Assenti gli squalificati Mancini e Karsdorp. Nella Juventus ballottaggio per il ruolo di centravanti fra Morata e Kean. Torna a disposizione Bonucci, out Alex Sandro. Dybala gioca dall'inizio. Roma-Juventus sarà in diretta tv dalle 18.30 su Dazn.

Inter-Lazio (ore 20.45)

Inter ancora senza lo squalificato Calhanoglu, al suo posto Vidal. Dzeko è negativo, ma dovrebbe partire dalla panchina perché davanti Inzaghi dovrebbe puntare su Lautaro e Sanchez. Lazio senza l'infortunato Acerbi: per sostituirlo Sarri pensa a Radu, Leiva o Patric. Ballottaggio Zaccagni-Felipe Anderson. Inter-Lazio sarà in diretta tv dalle 20.45 su Dazn.

Verona-Salernitana (ore 20.45)

Assenza in doppia cifra nel Verona fra casi Covid e infortuni. Barak pronto al rientro dall'inizio. Tante assenze anche per Salernitana che ieri contava 8 casi Covid. Verona-Salernitana sarà in diretta tv dalle 20.45 su Dazn.