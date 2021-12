Roma, 12 dicembre 2021 - Serie A di nuovo in campo dopo gli anticipi del sabato che hanno visto l'Udinese fermare la corsa del Milan (1-1 il finale), un altro passo falso della Juventus (il Venezia pareggia 1-1) e il poker della Fiorentina (4-0 alla Salernitana). La giornata numero 17 si apre con la gara di mezzogiorno Torino-Bologna. Unica partita delle 14 sarà invece Verona-Atalanta, con Gasperini costretto a fare a meno di Malinovskyi (squalificato) e Gosens (infortunato).

Alle 18 saranno in campo invece Napoli-Empoli e Sassuolo-Lazio. I partenopei devono vincere per non perdere il treno delle milanesi e tenere dietro la Dea, ma oggi Spalletti può contare sul ritorno di Insigne, Anguissa e Lozano. Stasera, alle 20.46, luci accese al Meazza per Inter-Cagliari, mentre l'ultimo match del turno sarà di scena lunedì sera con Roma-Spezia.

Serie A: risultati e classifica