Roma, 2 maggio 2021 - Entra nel vivo la 34esima giornata di Serie A. E potrebbe risultare decisiva per lo Scudetto 2021. Se l'Atalanta non dovesse vincere oggi al Mapei Stadium contro il Sassuolo, l'Inter diventerebbe matematicamente campione d'Italia. Una questione formale, dal momento che la Beneamata avrebbe comunque, anche in caso di successo degli uomini di Gasperini, quattro giornate per fare un punto e mettere le mani sul titolo. Ma non c'è solo l'affaire scudetto in ballo nelle partite di oggi.

Nell'antipasto di mezzogiorno e mezza spettacolare vittoria della Lazio che piega il Genoa 4-3, correndo forse qualche rischio di troppo. Avanti 2-0 con Correa e Immobile, risponde subito con Luis Alberto all'autorete di Marusic che accorcia le distanze. Quindi ancora con Correa vola sul 4-1, prima di farsi infilare da Scamacca e Shomurodov per il definitivo 4-3. Ora in campo Bologna-Fiorentina, Napoli-Cagliari, Sassuolo-Atalanta, alle 18 Udinese-Juventus e alle 20.45 Sampdoria-Roma. Chiude il turno domani, sempre ore 20.45, Torino-Parma.

Lazio-Genoa 4-3

Bologna-Fiorentina

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Juventus

Napoli-Cagliari

Sampdoria-Roma