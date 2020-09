Roma, 30 settembre 2020 - Sale nel mondo del calcio l'ansia per i contagi Covid, ma la serie A per ora non si ferma (ad eccezione del Genoa). Nei recuperi della prima giornata di campionato vittoria dell'Inter in casa del Benevento. I nerazzurri si impongono per 5-2 grazie alla doppietta di Lukaku e ai gol di Gagliardini, Hakimi e Lautaro. Ai ragazzi di Pippo Inzaghi non basta la doppietta di Caprari.

Successo anche per lo Spezia, che vince 2-0 sul campo dell'Udinese, ottenendo il primo successo della sua storia in Serie A. Decide la doppietta, un gol per tempo, di Andrej Galabinov. Per il bulgaro e' la terza rete in due gare (aveva infatti segnato contro il Sassuolo). Per i friulani di mister Gotti e' invece il secondo ko di fila nelle due giornate di campionato affrontate e inoltre zero gol segnati.

Nell'ultima gara della giornata l'Atalanta ha battuto la Lazio 4-1 (3-0) sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. Per i bergamaschi a segno i due esterni, Gosens e Hateboer, e il 'Papu' Gomez, autore di una pregevolissima doppietta. La rete illusoria dei biancocelesti, arrivata quando il punteggio era già sullo 0-3, è stata messa a segno da Caicedo, in campo dal primo minuto al posto di Correa, infortunatosi durante il riscaldamento.

Benevento-Inter 2-5

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio (1'st Foulon), Glik, Caldirola, Barba (37'pt Letizia); Dabo (25'st Hetemaj), Schiattarella, Ionita; R.Insigne (1'st Tuia), Caprari; Moncini (18'st Lapadula). In panchina: Gori, Manfredini, Del Pinto, Di Serio, Improta, Sau, Iago Falque. Allenatore. F.Inzaghi

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Gagliardini (35'st Eriksen), Sensi (20'st Brozovic), Young (20'st Perisic); Vidal (7'st Barella); Lukaku (20' t Lautaro Martinez), Sanchez. In panchina: Padelli, Radu, Ranocchia, Bastoni, Dalbert, D'Ambrosio, Pinamonti. Allenatore: Conte

Arbitro: Piccinini di Forlì

Reti: 1'pt e 28'pt Lukaku, 25'pt Gagliardini, 34'pt e 30'st Caprari, 42'pt Hakimi, 26'st Lautaro Martinez

Note - Ammoniti: Schiattarella. Angoli: 5-0 per il Benevento. Recupero: 2'; 3'.

Udinese-Spezia 0-2

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir (33'st Matos); Ter Avest, De Paul, Palumbo (11'st Forestieri), Coulibaly, Zeegelaar (19'st Ouwejan); Lasagna, Okaka (19'st Nestorovski). In panchina: Gasparini, Prodl, Battistella, Micin. Allenatore: Gotti

Spezia (4-3-3): Zoet (18'st Rafael); Ferrer, Chabot, Terzi, Ramos; Deiola (7'st Bartolemei), Ricci, Maggiore (22'st Pobega); Verde (22'st Farias), Galabinov, Gyasi (23'st Erli). In panchina: Krapikas, Marchizza, Luca Mora, Sala, Agoume, Agudelo, Piccoli. Allenatore: Italiano

Arbitro: Prontera di Bologna 6.

Reti: 29'pt e 49'st Galabinov.

Note - Espulso Terzi per doppia ammonizione. Ammoniti: Terzi, Ferrer, Ramos, Farias. Angoli: 2-2. Recupero: 2', 5'.

Lazio-Atalanta 1-4

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (13'st Bastos); Lazzari (25'st Anderson), Milinkovic-Savic (25'st Akpa Akpro), Leiva (4'st Cataldi), Luis Alberto (25'st Escalante), Marusic; Caicedo, Immobile.

In panchina: Reina, Armini, Kiyine, Lukaku, Parolo, Adekanye, Correa.

Allenatore: Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti (1'st Romero); Hateboer, Pasalic (11'st de Roon), Freuler, Gosens (45'st Mojica sv); Malinovskyi, Gomez (37'st Muriel sv); Zapata (37'st Lammers sv).

In panchina: Rossi, Carnesecchi, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Diallo.

Allenatore: Gasperini.

Reti: 10'pt Gosens, 32'pt Hateboer, 41'pt e 16'st Gomez, 12'st Caicedo.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Note - Marusic, Djimsiti, Luis Alberto, Freuler, Leiva, Acerbi, Caicedo, Toloi. Angoli: 7-3 per la Lazio. Recupero: 1' pt, 3' st.

