Serie A live, formazioni e dove vedere le partite della domenica

Giornata ridotta con sole due sfide in programma: stop anche per Torino-Parma, che si aggiunge ad Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, rinviate per l'emergenza coronavirus. Oggi in campo solo Genoa-Lazio (ore 12.30) e Roma-Lecce (ore 18)