Roma, 19 gennaio 2020 - Archiviati gli anticipi, la 20esima giornata di Serie A entra nel vivo oggi con i match della domenica. Si parte alle 12.30 con Milan-Udinese a San Siro, prova del nove per gli uomini di Pioli dopo le due vittorie in campionato e Coppa Italia. A seguire, classico appuntamento con i tre match delle ore 15: Lecce-Inter, Bologna-Verona e Brescia-Cagliari. Alle 18 è il momento di Genoa-Roma, seguita dalla partita tra Juventus e Parma (fischio d'inizio alle 20.45) che conclude il programma della domenica. Lunedì chiusura di giornata con Atalanta-Spal alle 20.45.

Milan-Udinese, formazioni e diretta dalle 12.30

In tv: DAZN

Lecce-Inter, formazioni e diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Babacar, Falco. Allenatore: Liverani.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.

Arbitro: Giacomelli di Trieste

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

Brescia-Cagliari, formazioni e diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Corini.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Maran.

Arbitro: Giua di Olbia

In tv: Sky Sport 253

Bologna-Verona, formazioni e diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini. Allenatore: Juric.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

In tv: DAZN

Genoa-Roma, formazioni e diretta dalle 18

Probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ankersen, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli. Allenatore: Nicola.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Maresca di Napoli

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Juventus-Parma, segui la diretta dalle 20.45

Probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kurtic. Allenatore: D'Aversa.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

In tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

GLI ANTICIPI - Non sono mancate le reti nei match del sabato, in particolare nella sfida di apertura che ha visto la Lazio di Simone Inzaghi imporsi con un roboante 5-1 sulla Sampdoria. Undicesima vittoria consecutiva per i biancocelesti, trascinati dalle reti di uno strepitoso Ciro Immobile (tripletta), Caicedo e Bastos (di Linetty il gol per gli ospiti). Successo casalingo anche per il Sassuolo di De Zerbi che ha piegato il Torino per 2-1 al termine di una rimonta firmata Boga e Berardi dopo lo svantaggio iniziale a causa dell'autogol di Locatelli. Notte fonda, invece, per il Napoli, sconfitto al San Paolo dalla Fiorentina (0-2).Terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Gattuso, piegati dalle reti di Chiesa e Vlahovic.