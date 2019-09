Roma, 25 settembre 2019 - La Juventus si impone sul Brescia 2-1 nel secondo anticipo della 5a giornata di Serie A e si porta in testa al campionato con 13 punti, superando l'Inter che stasera ospita la Lazio a San Siro e che quindi potrà subito fare il controsorpasso. Il turno infrasettimanale della serie A riparte oggi con Roma-Atalanta alle 19: il match promette scintille, dopo il doppio 3-3 dell'anno scorso. Alle 21 sono in programma sei match: Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Bologna, Inter-Lazio, Napoli-Cagliari, Parma-Sassuolo e Spal-Lecce.

Per la Fiorentina è una sfida delicata quella con la Samp che è tornata al successo, ma la posizione di Di Francesco non può subire troppi scossoni. La capolista Inter scende in campo a San Siro con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la testa della classifica dopo questo straordinario inizio di torneo - tutte vittorie fino a qui - culminato nel dominio del derby vinto per 2-0 contro lo spento Milan di sabato scorso. Nelle altre quattro gare, voglia di riscatto per Genoa e Bologna, dopo i ko con Cagliari e Roma. Andamento in chiaroscuro per Spal e Lecce che vogliono lasciare quota tre punti. Il Parma prova a riprendersi dopo il ko con la Lazio ma ha un derby molto difficile con il lanciato Sassuolo di Berardi e Caputo.

Chiude la 5a giornata Torino-Milan domani alle 21. Il Toro viene da due sconfitte, ma il Milan è messo peggio per il ko nel derby e il progetto Giampaolo che non decolla anche per la discutibile armonia del mercato. Un'altra sconfitta potrebbe essere digerita male dal club rossonero.

Roma-Atalanta, segui la diretta dalle 19

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskji; Ilicic, Gomez. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Irrati di Pistoia

Fiorentina-Sampdoria, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Montella

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Barreto, Ekdal, Murru; Caprari; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Doveri di Roma

Genoa-Bologna, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Radu; Zapata, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Pinamonti, Kouame'. Allenatore: Andreazzoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic (in panchina De Leo)

Arbitro: Massa di Imperia

Inter-Lazio, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Biraghi; Sensi, Politano; Lukaku. Allenatore: Conte

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Maresca di Napoli

Napoli-Cagliari, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Ionita; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Parma-Sassuolo, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Barilla'; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D'Aversa

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Muldur; Duncan, Obiang, Traore'; Berardi, Caputo, Defrel. Allenatore: De Zerbi

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Spal-Lecce, segui la diretta dalle 21

Probabili formazioni

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe: Sala, Kurtic, Valdifiori, Valoti, Strefezza; Petagna, Moncini. Allenatore: Semplici

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Shakhov; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani

Arbitro: Rocchi di Firenze

Torino-Milan (domani alle 21)

Probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): 39 Sirigu, 5 Izzo, 4 Lyanco, 36 Bremer, 29 De Silvestri, 8 Baselli, 88 Rincon, 93 Laxalt, 21 Berenguer, 24 Verdi, 9 Belotti. (25 Rosati, 18 Ujkani, 10 Iago Falque, 11 Zaza, 14 Bonifazi, 20 Edera, 22 Millico, 23 Meité, 30 Djidji, 33 Nkoulou, 34 Aina). All.: Mazzarri. Diffidati: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Ansaldi, Parigini, Lukic.

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 33 Krunic, 20 Biglia, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 9 Piatek, 17 Leao (25 Reina, 90 A. Donnarumma, 12 Conti, 46 Gabbia, 43 Duarte, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 4 Bennacer, 5 Bonaventura, 11 Borini, 7 Castillejo, 18 Rebic) All.: Giampaolo. Indisponibili: Caldara, Paquetà. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno

Arbitro: Guida di Torre Annunziata