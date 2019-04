Roma, 28 aprile 2019 - Già archiviata la 'pratica scudetto', continua in serie A la corsa per la Champions League, in particolare con il big match della domenica Torino-Milan (alle 20.30). Gattuso si affida a Cutrone mette Piatek in panchina. Ieri la Roma ha battuto il Cagliari 3-0 e l'Inter ha pareggiato con la Juventus 1-1. Sul fronte salvezza il Bologna ha battuto l'Empoli ipotecando la permanenza nella massima serie. La giornata si chiuderà domani con Atalanta-Udinese (bianconeri impegnati nella gara per l'Europa e bianconeri in piena lotta salvezza) e Fiorentina-Sassuolo. Oggi si la giornata si apre con Frosinone-Napoli, alle 12.30. Alle 15 Chievo-Parma e Spal-Genoa. Alle 18 Sampdoria-Lazio.

Serie A, risultati e classifica

Le probabili formazioni

Frosinone-Napoli, la diretta

Formazioni ufficiali

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Ariaudo, Brighenti, Ghiglione, Gori, Maiello, Valzania, Beghetto, Trotta, Pinamonti. Allenatore: Baroni.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian, Younes; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: La Penna di Roma

Tv: Dazn

Chievo-Parma, la diretta dalle 15

Chievo (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Rigoni, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Di Carlo

Parma (4-3-2-1): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Dimarco; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Kucka; Gervinho. Allenatore: D'Aversa

Arbitro: Sacchi di Macerata

Tv: Dazn

Spal-Genoa, la diretta dalle 15

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Murgia, Fares; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa, Lazovic; Pandev, Kouame'. Allenatore: Prandelli

Arbitro: Massa di Imperia

Tv: Sky

Sampdoria-Lazio, la diretta dalle 18

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynki, Colley, Alex Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Cataldi, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Correa. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Maresca di Napoli

Tv: Sky

Torino-Milan, la diretta dalle 20.30

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti. Allenatore: Mazzarri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Tv: Sky