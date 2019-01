Roma, 27 gennaio 2019 - Come temeva Ancelotti, dopo lo 0-0 di Milan-Napoli, la Juventus non rallenta e allunga di altri due punti in classifica: + 11 sul Napoli. I bianconeri in serata hanno piegato in rimonta la Lazio 1-2. Vantaggio dei padroni di casa al 59', con l'autogol di Emre Can. A cui rimedia Cancelo al 74', infine chiude i giochi Cristiano Ronaldo su rigore all'88'.

La Serie A è tornata in campo oggi alle 12.30 con Chievo-Fiorentina, finita 3-4. I match delle 15: la Spal ha battuto il Parma in rimonta per 3-2. In tema salvezza, il Bologna è stato affondato in casa dal Frosinone con 4 gol. Pareggio spettacolo tra Roma e Atalanta: 3-3 al fischio finale. Una domenica con una pioggia di gol. Ieri i successi di Sassuolo (3-0 al Cagliari) e della Sampdoria (4-0 all'Udinese).

Nella sfida delle 18 l'Inter esce malconcia da Torino. I granata centrano i tre punti grazie a una rete di Izzo al 35' del primo tempo con un pallonetto di testa nell'angolino. Napoli più lontano, a +8, e aggancio al secondo posto rimandato per Spalletti. Il posticipo di lunedì sera è Empoli-Genoa.

Lazio-Juventus1-2, rivivi la diretta

Tabellino

Lazio: Strakosha; Bastos (44'st Neto), Wallace, Radu; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (36'st Berisha), Lulic; Correa, Immobile (38'st Caicedo). A disp.: Proto, Guerrieri, Durmisi, Silva, Cataldi, Badelj, Murgia. All.: Simone Inzaghi.

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci (40'pt Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi (15'st Bernardeschi), Bentancour; Douglas Costa (25'st Cancelo), Dybala, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Perin, Spinazzola, Fagioli, Kean. All.: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Guida.

Ammoniti: Emre Can (J), Leiva (L), Matuidi (J), De Sciglio (J), Rugani (J), Chiellini (J), Milinkovic (L). Marcatori: 14'st aut Emre Can, 29'st Cancelo, 43'st rig. Ronaldo.

Chievo-Fiorentina 3-4, rivivi la diretta

Chievo-Fiorentina 3-4

Dopo i gol di Muriel (4') e Benassi (26') nel primo tempo è decisiva la doppietta di Chiesa (79' e 86') nella ripresa. Al Chievo non bastano i gol di Stepinski (28'), Pellissier (60') su rigore e Djordjevic (89') per evitare la sconfitta. La squadra di Di Carlo, in superiorità numerica nell'ultima mezz'ora per l'espulsione diretta di Benassi, ha sbagliato un altro rigore sempre con Pellissier all'86'.

Tabellino

Chievo: Sorrentino; Jaroszynski, Tomovic (30' Cesar), Rossettini, Depaoli; Hetemaj, Rigoni, Leris (70' Barba), Giaccherini; Pellissier, Stepinski (78' Djordjevic). A disp. Semper, Caprile, Tanasijevic, Frey, Pucciarelli, Burruchaga, Grubac, Vignato, Meggiorini. All. Di Carlo

Fiorentina: Lafont; Laurini (80' Ceccherini), Pezzella, Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard (46' Gerson), Veretout; Muriel, Simeone (60' Dabo), Chiesa. A disp. Terracciano, Brancolini, Eysseric, Pjaca, Mirallas, Diks, Thereau. All. Pioli.

Arbitro: Chiffi

Note: espulso Benassi (F) per fallo di mani in area di rigore. Ammoniti Giaccherini (C), Sorrentino (C), Rigoni (C).

Reti: 4' Muriel (F), 27' Benassi (F), 37' Stepinski (C), 61' rig. Pellissier (C), 79' e 86' Chiesa (F), 88' Djordjevic (C).

La Viola rivede la zona Europa

Parma-Spal 2-3, rivivi la diretta

Parma-Spal 2-3

Parma sconfitto in casa nel derby emiliano. La Spal si afferma infatti per 3 reti a due. Ad aprire le marcature, nel primo tempo, Inglese all'undicesimo su rigore. Lo stesso attaccante, al settimo della ripresa concede il bis. Al 25esimo il Parma riduce le distanze con Valoti e 4 minuti dopo raggiunge il momentaneo pareggio con Petagna. Poco il tempo per gioire però perché al 43esimo Fares riporta in vantaggio i ferraresi che si aggiudicano l'incontro.

Tabellino

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi (Siligardi dal 43' st), Bruno Alves, Bastoni, Gaglione; Kucka, Scozzarella (Munari dal 43' st), Barillà (Gazzola dal 33' st); Gervinho, Inglese, Biabiany. All: D'Aversa

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Felipe, Simic (Antenucci dal 23' st); Lazzari, Missiroli, Valdifiori (Valoti dal 23' st), Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna (Floccari dal 41' st). All.: Semplici

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: Inglese su rig. (P) all'11' pt e al 7' st, Valoti (S) al 24', Petagna (S) al 30', Fares (S) al 42' st.

Note: Ammoniti Kucka (P), Fares (S), Scozzarella (P), Lazzari (S), Petagna (S), Felipe (S)

Atalanta-Roma 3-3, rivivi la diretta

Atalanta-Roma 3-3

Un tempo di dominio per parte e alla fine un risultato che scontenta entrambe le formazioni alla ricerca di posto in Europa. Erano bastati 3 minuti ai giallorossi per andare in vantaggio con Dzeko servito da Zaniolo nonostante un buon avvio dell' Atalanta che ha avuto, prima e dopo essere andata in svantaggio, molte occasioni centrando anche una traversa con Gomez. Al 33esimo però la Roma centra il raddoppio, ancora una volta con Dzeko su passaggio di Nzonzi, e al 40esimo sferra un colpo, che avrebbe potuto essere quello del Ko, con El Shaarawi che sigla il 3-0 in contropiede, scavalcando anche il portiere nerazzurro Berisha in uscita. Al 44esimo però i padroni di casa accorciano le distanze con Castagne che colpisce di testa su assist di Gomez. I bergamaschi ci credono e al rientro in campo nella seconda frazione di gioco partono all'attacco e colpiscono con Toloi sempre su cross di Gomez, portandosi al 14esimo sul 2 a 3. Passano ancora 12 minuti e al 36esimo la rincorsa arriva a compimento con il 3-3 firmato da Zapata che solo un minuto prima aveva anche sbagliato un rigore.

Crollo Roma, 3-3 in casa dell'Atalanta

Tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini (8' st Palomino); Hateboer, De Roon, Pasalic (46' st Pessina), Castagne; Gomez; Ilicic (39' st Barrow), Zapata

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdrop (33' st Fazio), Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Lo. Pellegrini (20' st Florenzi), El Shaarawy (17' st Kluivert); Dzeko. All: Di Francesco: All. Gasperini.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Reti: 3' e 33' pt Dzeko (R), 41' pt El Shaarawy (R), 44' pt Castagne (A), 14' st Toloi (A), 26' st Zapata

Note: Ammoniti Cristante (R), Manolas (R), Nzonzi (R). Zapata sbaglia un rigore al 25' st.

Bologna-Frosinone 0-4, rivivi la diretta

Bologna-Frosinone 0-4

Il Bologna sprofonda, e dagli spalti, a fine partita, piovono fischi. La panchina di Pippo Inzaghi, a questo punto, è a fortissimo rischio. La dirigenza valuterà nelle prossime ore se sollevare dall'incarico Inzaghi, a cui aveva riconfermato la fiducia al termine del girone di andata nonostante i soli 13 punti, annunciando rinforzi per tentare di dare una svolta alla stagione. La svolta non è arrivata nonostante gli acquisti di Sansone e Soriano e ora Filippo Inzaghi rischia grosso.

Tabellino

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mattiello, Danilo, Helander, Dijks; Poli (Calabresi dal 1' st), Pulgar, Soriano; Orsolini (Destro dal 1' st), Palacio, Sansone (Svanberg dal 29' st): All.: F. Inzaghi.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Salamon, Capuano, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata (Gori dal 25' st), Beghetto; Ciano (Trotta dal 32' st), Pinamonti (Ciofani dal 37' st). All.: Baroni.

Arbitro: Banti di Livorno.

Reti: Ghiglione (F) al 19', Ciano (F) al 21' pt, Pinamonti (F) al 7', Ciano (F) al 30' st.

Note: Espulso al 13' per gioco falloso Mattiello (B). Ammoniti Capuano (F), Poli (B), Salamon (F), Sansone (B), Cassata (F), Helander (B), Gori (F).

Crollo Bologna, il Frosinone passa al Dall’Ara 0-4. Espulso Mattiello

Torino-Inter 1-0, rivivi la diretta

Tabellino

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic (32'st Baselli), Rincon, Ansaldi (36'st Berenguer), Aina; Zaza (44'st Iago Falque), Belotti. In panchina: Ichazo, Rosati, Lyanco, Edera, Moretti, Parigini, Bremer, Millico. Allenatore: Mazzarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Miranda (9'st Nainggolan); D'Ambrosio, Vecino (38'st Candreva sv), Brozovic, Joao Mario (26'st Politano), Dalbert ; Martinez, Icardi. In panchina: Padelli, Gagliardini, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Perisic, Salcedo. Allenatore: Spalletti 5.

Arbitro: Maresca di Napoli 6.

Reti: 35'pt Izzo. Note: pomeriggio freddo, terreno scivoloso. Espulso al 41'st Politano per proteste. Ammoniti: de Vrij, Belotti, D'Ambrosio, Aina, Zaza. Angoli: 6-6. Recupero: 3'; 5'.