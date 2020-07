Roma, 4 luglio 2020 - Tre sfide aprono la trentesima giornata di serie A. Sabato di derby per la capolista Juventus che alle 17.15 sfida il Torino. Per la formazione di Sarri partita da prendere con le pinze: non sono ammessi passi falsi perché dietro Lazio e Inter sono pronte ad approfittarne. Juve ancora nelle mani della coppia Cristiano Ronaldo-Dybala, in forma strepitosa, e in festa per il record di presenze di Buffon. Dall'altra parte i granata, contestati da parte della tifoseria, sperano che sia la giornata di Belotti. Alle 19.30 in campo Sassuolo e Lecce. Dopo il colpo di Firenze, la squadra di De Zerbi cerca altri tre punti contro i salentini, ancora a secco dalla ripresa del campionato. Infine alle 21.45 altro big match: all'Olimpico la Lazio priva di Immobile affronta il Milan che potrebbe ripresentare dal primo minuti Ibrahimovic.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. All.: Longo.

