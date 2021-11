Roma, 27 novembre 2021 - Oggi in Serie A sono in programma quattro anticipi (le dirette) della 14esima giornata: alle 15 Empoli-Fiorentina (2-1) e Sampdoria-Hellas Verona (3-1), alle 18 Juventus-Atalanta (0-1) e in serata ore 20.45 Venezia-Inter. Dopo il pareggio tra i fanalini di coda Cagliari e Salernitana (1-1), il turno propone scontri interessanti a partire dal derby toscano vinto a sorpresa dall'Empoli.

La squadra di Andreazzoli conquista in rimonta la sfida con la Fiorentina 2-1. Allo stadio 'Castellani' in vantaggio ci vanno gli ospiti con Vlahovic al 57', i padroni di casa rispondono con Bandinelli all'87' e Pinamonti all'89'. In classifica viola fermi a quota 21 in sesta posizione, mentre l'Empoli aggancia il Verona, ko con la Samp a 19 punti.

Anche a Genova un successo in rimonta: la Sampdoria batte 3-1 il Verona. Allo stadio 'Ferraris' il vantaggio è degli ospiti con Tameze al 37'. I blucerchiati rispondono Candreva al 51', Ekdal al 77' e Murru al 90'. L'Hellas fermo in nona posizione, mentrela Samp aggancia Sassuolo e Venezia a 15 punti.

Il big match del giorno, alle 18, oggi era Juventus-Atalanta, finito 0-1. Successo importante in trasferta per la Dea, grazie alla rete di Duval Zapata al 28' del primo tempo. La formazione bergamasca raggiunge così l'Inter a 28 punti, mentre la Signora resta a 21 con Lazio e Fiorentina. Un periodo difficile per i bianconeri con il ko col Chelsea in Champions, e ora in campionato, e che proprio stamani hanno visto la dirigenza societaria finire sotto indagine per plusvalenze sospette.

La sera Venezia-Inter chiude il 14esimo turno. I veneti, reduci dal successo in trasferta contro il Bologna, vogliono continuare a tenere lontano il fondo classifica. Ma troveranno la formazione nerazzurra, carica della vittoria sulla capolista Napoli e dal passaggio agli ottavi di Champions.

Serie A, il calendario - Classifiche

Venezia-Inter, segui qui la diretta

Formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Kiyine; Okereke. All. Zanetti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All. Inzaghi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

In tv: Dazn e Sky.

Live

Già giocate

Empoli-Fiorentina 2-1, rivivi la diretta

Tabellino

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi (26' st Marchizza); Zurkowski (43'pt Haas), Ricci, Henderson (13'st. Bandinelli); Di Francesco (26'st La Mantia); Pinamonti, Cutrone (13'st Bajrami) In panchina: Ujkani, Stulac, Romagnoli, Mancuso, Fiamozzi, Ismajli, Viti Allenatore: Andreazzoli.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriziola, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura (34'st. Maleh), Torreira (38'st Amrabat), Duncan (1'st. Castrovilli); Callejon, Vlahovic, Saponara (13'st Gonzalez). In panchina: Rosati, Cerofolini, Terzic, Frison, Igor, Venuti, Munteanu. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: 12' st. Vlahovic, 42'st. Bandinelli, 44'st. Pinamonti. Note: pomeriggio umido, campo allentato dalla pioggia battente caduta insistentemente durante la gara. Spettatori: 6000 circa. Ammoniti: Tonelli, Torreira. Angoli: 8 a 4 per l'Empoli. Recupero: 3'pt, 5'st.

Sampdoria-Hellas Verona 3-1, rivivi la diretta

Tabellino

Sampdoria (4-4-2):Audero, Bereszynski ,Ferrari (35' pt Yoshida), Colley, Augello (40' st Augello), Candereva, Thirsby, Ekdal, Verre (21' st Silva), Quagliarella (40' st Gabbiadini), Caputo (40' st Dragusin). (30 Ravaglia, 33 Falcone, 4 Chabot, 11 Ciervo,16 Askildsen, 28 Laut, 70 Trimboli). All. D'Aversa.

Verona (3-4-3): Montipò, Casale (39' st Cancellieri), Dawidowicz, Ceccherini, Faraoni, Tameze (29' st Veloso), Ilic, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone (22' st Lasagna). (1 Pandur, 22 Berardi, 20 Ruegg, 21 Gunter, 23 Magnani, 24 Bessa, 31 Sutalo, 32 Ragusa). All. Tudor.

Arbitro: Maggioni di Lecco.

Reti: nel pt. 37' st Tameze. Nel st. 6' Candreva, 32' Ekdal, 45' Murru Angoli: 5 a 4 per il Verona. Recupero: 3' e 4' . Ammoniti: Bereszynski, Faraoni, Ekdal, Thorsby per gioco scorretto, Quagliarella per proteste. Spettatori: 6813 di cui abbonati 2326 per un totale di euro 77119.

Juventus-Atalanta 0-1, rivivi la diretta

Tabellino

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie (19' st Kean), Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata (40' st Kaio Jorge), Chiesa (1' st Bernardeschi). In panchina: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Arthur, Pellegrini, Rugani, Bentancur, Kulusevski, De Winter. Allenatore: Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (26' st Palomino), De Roon, Freuler, Maehle; Pessina (14' st Pasalic), Malinovskyi (42' st Koopmeiners); Zapata. In panchina: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Hateboer, Scalvini, Miranchuk, Ilicic, Piccoli. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Rete: 28' pt Zapata. Note: cielo coperto, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Freuler, Malinovskyi, Zappacosta, Rabiot, Demiral, Bernardeschi, Djimsiti. Angoli: 6-4 per la Juventus. Recupero: 0'; 6'.



Leggi anche:

Cagliari-Salernitana 1-1, Pavoletti risponde a Bonazzoli

Juventus, "plusvalenze sospette per oltre 282 milioni di euro in tre anni"

Quali sono le plusvalenze sospette: giocatori (e squadre) coinvolti

Juventus, perquisite le sedi: Agnelli, Nedved e Paratici