Roma, 11 settembre 2021 - È già tempo di big match nella terza giornata di Serie A. Napoli-Juventus (fischio d'inizio alle 18) spicca in cartellone tra le tre partite di oggi. Nella prima partita della giornata il Venezia ha espugnato Empoli (2-1 il risultato finale per i lagunari), stasera alle 20.45 Atalanta-Fiorentina. Menù ricchissimo domani: all'ora di pranzo Sampdoria-Inter alle 15 Cagliari-Genoa, Torino-Salernitana e Spezia-Udinese, alle 18 Milan-Lazio e in serata Roma-Sassuolo. Chiude lunedì serà il posticipo del Dall'Ara tra Bologna e Verona.

Dopo il turno di riposo, le squadre devono fare conti con i reduci dalle nazionali che hanno giocato in giro per il mondo. Per Napoli Allegri ha a disposizione una Juve dimezzata: fuori tutti i sudamericani (Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Bentancur) più Chiesa (guaio muscolare). Tutti acciaccati con noie fisiche varie. Per Spalletti una grossa chance di allungare ancora in classifica (dove i bianconeri sono clamorosamente fermi a quota 1 dopo due giornate), forte anche del ritrovato Oshimen. La Signora si affida alle sue bandiere, con Chiellini e Bonucci a guidare una difesa inedita con De Sciglio e Pellegrini da terzini.

In tv: Dazn

In tv: Dazn e Sky

Empoli-Venezia 1-2, rivivi la diretta

Il Venezia vince al 'Castellani' di Empoli 2-1. Primi tre punti in classifica per i veneti grazie alle reti di Henry al 13' del primo tempo e raddoppio di Okereke al 23' della ripresa, per i toscani rigore di Bajrami al 44' del secondo tempo.