Roma, 3 gennaio 2021 - Riparte la Serie A, con una giornata tutta concentrata sulla domenica (segui le partite live). Milano comanda e vuole continuare a comandare. Il campionato si affaccia sul 2021 con Milan e Inter in vetta, dopo un 2020 da montagne russe per le due milanesi. Un anno fa, di questi tempi, i rossoneri cercavano di raccogliere i cocci dopo il 5-0 incassato dall'Atalanta, mentre i nerazzurri guardavano tutti dall'alto verso il basso in classifica aspettando l'arrivo di Eriksen a gennaio per il salto di qualità. Oggi davanti a tutti c'è la squadra di Pioli, Conte insegue a breve distanza mentre cerca di liberarsi dello stesso Eriksen. Ma entrambe, dopo 10 anni, hanno lo stesso sogno: interrompere il dominio Juventus e riportare lo scudetto a Milano.

Rossoneri e nerazzurri arrivano alle prime rispettive gare del 2021 sulla spinta di risultati importanti. Nessuna città in Europa con due squadre ha conquistato più punti nella stagione in corso: Inter e Milan (67) hanno fatto più punti di Atletico e Real Madrid (64), Liverpool ed Everton (60) ma anche di Manchester City e United (52).

Oggi il testa a testa quindi riparte, con il Milan che andrà a far visita al Benevento del grande ex Pippo Inzaghi, mentre l'Inter ospita il Crotone a San Siro. Per il titolo di campione d'inverno sarà una volata di cinque giornate, con due match piuttosto rilevanti: entrambe sfideranno la Juventus, con Donnarumma e compagni che incroceranno anche l'Atalanta, mentre la squadra di Conte troverà la Roma. Sfide che diranno molto sulle reali prospettive delle milanesi.

