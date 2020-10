Roma, 24 ottobre 2020 - Dopo il pirotecnico pareggio (3-3) fra Sassuolo e Torino, la quinta giornata di Serie A entra nel vivo con tre gare. Alle 15 il sabato del nostro calcio viene aperto da Atalanta-Sampdoria. La bellissima prestazione in Champions League degli uomini di Gian Piero Gasperini cerca una conferma anche in campionato, dove la Dea deve dimenticare in fretta i quattro schiaffi rimediati contro il Napoli. Pronto un ampio turnover per l'Atalanta, soprattutto in attacco e a centrocampo. Alle 18 scende in campo invece l'Inter, attesa dalla trasferta di Marassi contro il Genoa. Antonio Conte è reduce dal ko nel derby e dal mezzo passo falso contro il Gladbach in Champions ed ha assoluto bisogno dei tre punti. Recuperato Hakimi, non più positivo al Covid-19 dopo i tamponi di controllo. Alle 20.45 invece la terza partita, protagoniste Lazio, caricata dall'impresa contro il Dortmund in Europa, e Bologna nel match dell'Olimpico.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, Pasalic, de Roon, Mojica; Gomez; Ilicic, Lammers. Allenatore: Gasperini.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

In tv: Sky Sport.

Atalanta-Sampdoria live

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Badelj, Radovanovic, Behrami, Czyborra; Pandev, Pjaca. Allenatore: Maran.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

Arbitro: Massa di Imperia.

In tv: Sky Sport.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Irrati di Pistoia.

In tv: Dazn.