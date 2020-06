Roma, 30 giugno 2020 – Dopo il canonico giorno di riposo la Serie A torna in campo per la 29esima giornata. Il rush finale per lo scudetto sta per entrare nel vivo, e anche per la zona Europa la lotta è serrata, così come quella per non retrocedere. La Juventus alle 21.45 è chiamata al successo sul campo del Genoa, se vuol mantenere il vantaggio di 4 punti sulla Lazio, salita a -1 in classifica per il successo per 1-2 sul campo del Torino, nel match delle 19.30. Un altro risultato pieno in rimonta per i biancocelesti di Inzaghi, andati sotto al 5' del primo tempo su rigore di Gallo Belotti. La 'remuntada' degli ospiti è iniziata nella ripresa con Immobile al 3', poi è stato Parolo a dare la vittoria ai suoi al 28' del secondo tempo.

Gran parte del programma si svolge invece domani, mercoledì. Due le partite previste alle 19.30, tra cui spicca quella dell’Inter in casa contro il fanalino di coda Brescia. La sfida si giocherà in contemporanea con Bologna-Cagliari, mentre alle 21.45 sono quattro i match che si disputeranno: oltre a Verona-Parma, Fiorentina-Sassuolo e Lecce-Sampdoria, l’attenzione sarà rivolta soprattutto al Milan di Pioli, che vuole dare continuità agli ultimi risultati utili ottenuti e lo vuole fare sul campo di una Spal sempre più con un piede in Serie B. Giovedì invece le ultime due sfide di questo turno: alle 19.30 big match a Bergamo dove il Napoli farà visita alla squadra di Gasperini, in una sfida tra due delle formazioni più in forma in questo momento; alle 21.45, invece, la Roma di Fonseca proverà a rifarsi dopo il passo falso di San Siro: di fronte ci sarà l’Udinese.

Serie A, risultati e classifiche

Genoa-Juventus, segui qui la diretta

Formazioni ufficiali

Genoa: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Sturaro; Favilli, Pinamonti. All. Nicola.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Orario tv

Il match in programma nell'impiantoo Luigi Ferraris di Genova sarà trasmessa in diretta tv dalle ore 21.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Streaming la visione sarà possibile su Skygo.

Live

Torino-Lazio 1-2, rivivi la diretta

Tabellino

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer (35' st Millico); De Silvestri (14' st Ansaldi), Lukic (35' st Djidji), Rincon, Meité, Aina (25' st Edera); Verdi (14' st Berenguer), Belotti (18 Ujkani 25 Rosati 5 Izzo 11 Zaza 17 Singo 22 Millico 27 Ghazoini 30 Djidji 80 Adopo). All. Longo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (45' st Anderson D.), Acerbi, Radu; Lazzari (45' st Bastos), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony (14' st Lukaku); Caicedo (14' st Correa), Immobile (23 Guerrieri 24 Proto 13 Armini 28 Anderson A. 32 Cataldi 52 Falbo 77 Marusic 93 Vavro). All. Farris.

Arbitro: Massa di Imperia.

Reti: 5' pt rig. Belotti, 3' st Immobile, 28' st Parolo. Angoli: 8-2 per la Lazio. Recupero: 3' e 5'. Ammoniti: 4' pt Immobile, 29' pt Caicedo, 45' pt Verdi, 29' st Lukaku.

Live