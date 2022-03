Serie A oggi in tv: Udinese-Sampdoria 2-1. Roma-Atalanta live

Articolo : Inter, l'agente di Lautaro: "E' felice, non andrà via da Milano"

Roma, 5 marzo 2022 - Tre partite in programma nel sabato della ventottesima giornata di Serie A. Dopo il trionfo dell'Inter sulla Salernitana e in attesa del big match di domani Napoli-Milan. Il campionato è ripartito alle 15 con Udinese-Sampdoria, con i friulani che si sono imposti per 2-1 nella sfida salvezza. A decidere le reti di Deulofeu ed Udogie, mentre e' inutile il gol ospite di Caputo:

La gara più importante di oggi si gioca alle 18: in Roma-Atalanta tengono banco i temi del quarto posto Champions e quello di un piazzamento Europa. Alle 20.45 infine riflettori su Cagliari-Lazio.

Serie A: la classifica

Domani le altre sei gare della ventottesima giornata: Genoa-Empoli (12.30), Bologna-Torino (15), Fiorentina-Verona (15), Venezia-Sassuolo (15), Juventus-Spezia (18) e Napoli-Milan (20.45).

Roma-Atalanta, la diretta

Né Roma né Atalanta possono sbagliare una patita fondamentale nella rincorsa Europa dei giallorossi e Champions dei bergamaschi. Mourinho (ancora in tribuna per squalifica) recupera sia Zaniolo che Oliveira. Il primo sarà ancora titolare in attacco come partner di Abraham, mentre il secondo dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo infatti i centrali scelti dovrebbero essere Cristante, Mkhitaryan e Pellegrini. Gasperini ritrova gli squalificati Demiral e Djimsiti, ma è senza Toloi. Possibile la conferma del 4-2-3-1 visto contro la Sampdoria. Ballottaggi aperti nel terzetto dietro alla punta Pasalic. Malinovskyi recuperato, ma verso la panchina.

In tv

Roma-Atalanta sarà in diretta streaming tv su Dazn dalle ore 18.

Cagliari-Lazio: probabili formazioni e tv (ore 20.45)

Cagliari gasatissimo dopo il successo a Torino e pronto a fare lo scherzetto a una Lazio in difficoltà. Mazzarri dovrebbe riproporre gli uomini che hanno battuto i granata. In attacco quindi ancora il tandem Joao Pedro-Pereiro. Nella Lazio Acerbi è pronto per tornare titolare in difesa. A centrocampo Cataldi è ko. Davanti uno fra Felipe Anderson e Pedro comporrà il tridente insieme a Immobile e Zaccagni.

In tv

Cagliari-Lazio sarà in diretta streaming tv su Dazn e Sky Sport dalle ore 20.45.

Già giocata

Udinese-Sampdoria 2-1