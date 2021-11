Roma, 7 novembre 2021 - Riflettori della serie A puntati su San Siro, dove stasera (alle 20.45) si gioca il derby Milan-Inter. Ma sono tante le sfide di questa 12esima giornata, che negli anticipi del sabato ha visto trionfare Spezia (1-0 al Torino), Juventus (1-0 alla Fiorentina) e Atalanta (2-1 in casa del Cagliari). Si parte con l'anticipo di mezzogiorno tra Venezia e Roma, con Mourinho in allarme dopo le performance non brillante in Conference League contro il Bodo/Glimt e in campionato.

Alle 15 scendono in campo Sampdoria-Bologna e Udinese-Sassuolo. Alle 18 tocca al Napoli che ospita il Verona, per l'occasione tornano titolari Fabian, Insigne e Osimhen. Sempre alla stessa ora si gioca Lazio-Salernitana con Ciro Immobile chiamato a stringere nuovamente i denti, nonostante un problema al ginocchio. A chiudere la giornata, come detto, sarà il derby della Madonnina.

Serie A: Classifica e risultati