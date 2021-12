Roma, 6 dicembre 2021 - Oggi si chiude la 16esima giornata di Serie A con Empoli-Udinese (3-1) e Cagliari-Torino alle 20.45. Dopo gli anticipi del sabato e i match della domenica in classifica il Milan guida con 38 punti, seguito dall'Inter a 37 e il Napoli (ko con l'Atalanta) a 36. Proprio la Dea è a 34 punti, sette in più di Fiorentina e Juventus.

Alle 18.30 altra grande rimonta dell'Empoli, che ribalta l'Udinese 3-1 e si prende la settima vittoria in campionato. Al Castellani decidono le reti di Stojanovic, Bajrami e Pinamonti nella ripresa, dopo l'iniziale vantaggio di Deulofeu nel primo tempo. La squadra di Andreazzoli sale a quota 23 in classifica, mentre i bianconeri, reduci dal buon pareggio con la Lazio, cadono per la sesta volta restando fermi a 16 punti.

Il Cagliari con l'acqua alla gola, penultimo, affronta un Toro in lenta ripresa con la cura Juric.

Cagliari-Torino, segui la diretta

Formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic, Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca, Sanabria. All. Juric.

Arbitro: Massimo di Termoli.

In tv: Dazn e Sky Sport

Live

Empoli-Udinese 3-1, rivivi la diretta