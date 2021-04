Roma, 10 aprile 2021 - La Serie A oggi torna con gli anticipi della 30esima giornata di campionato. Spezia-Crotone, alle ore 15, seguirà Parma-Milan, ore 18, e infine in serata Udinese-Torino, ore 20.45, questo il programma della giornata calcistica. Domani: Inter-Cagliari (ore 12.30); Juventus-Genoa; Sampdoria-Napoli; Verona-Lazio; Roma-Bologna (ore 18); Fiorentina-Atalanta (ore 20.45). Lunedì Benevento-Sassuolo (ore 20.45).

Alle 15 lo Spezia allenato da Vincenzo Italiano vede il traguardo salvezza avvicinarsi, ma affossare il Crotone ultimo in classifica, con le residue speranze alimentate dalla grinta di Serse Cosmi, non sarà una passeggiata. Liguri senza Saponara, Mattiello, Dell'Orco e Ramos, e l'argentino Estevez, reduce dal Covid. Attesi i gol del solito Gyasi.

Alle 18 a Parma il match più interessante tra gli anticipi: il Milan di Stefano Pioli, a 60 punti in classifica, -11 dall'Inter (in casa contro il Cagliari domenica alle 12.30), affronta i ducali, penultimi, con la volontà di non rinunciare all'inseguimento dei cugini con ancora 9 giornate dalla fine. E senza dimenticare la corsa al secondo posto, visto che Juventus e Atalanta sono in agguato, rispettivamente a quota 59 e 58. Poi c'è il Napoli, che con 56 lunghezze, può ancora dire la sua nel rush finale. Le due romane invece restano ancora staccate: Lazio 52, Roma 51.

In serata, ore 20.45, c'è la sfida Udinese-Torino. I friulani di Luca Gotti, con 33 sono circa a centro classifica, e non nascondo ambizioni europee, ma i granata non intendono frenare la corsa salvezza, impervia ma che per ora li vede galleggiare sulla zona rossa a 24 punti, come il tecnico Davide Nicola a sottolineato: "dobbiamo fare ancora tantissima strada". Toro senza Sirigu in porta, spazio ancora a Milinkovic-Savic.

Serie A, risultati e classifica

Spezia-Crotone, segui la diretta alle ore 15.00

Formazioni ufficiali

Spezia (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djdji, Golemic, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Reca, Messias, Ounas, Simy.

Arbitro Sozza di Seregno (Banti al Var).

In tv: Sky Calcio.

Live

Parma-Milan, segui la diretta alle ore 18.00

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Alves, Bani, Gagliolo; Hernani, Kurtic, Brugman; Man, Pellè, Kucka.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Rebic, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.

Arbitro: Maresca di Napoli (Mazzoleni al Var).

In tv: Sky Calcio

Live

Udinese-Torino, segui la diretta sabato ore 20.45

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Samir, Bonifazi, Becao; Molina, De Paul, Pereyra, Arslan, Larsen; Forestieri, Llorente.

Torino (3-5-2): Ujkani; Buongiorno, Izzo, Bremer; Ansaldi, Rincon, Mandragora, Linetty, Murru; Belotti, Sanabria.

Arbitro: Doveri di Roma (Irrati al Var)

In tv: Dazn.

Live