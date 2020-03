Roma, 1 marzo 2020 - Una domenica in formato ridotto, quella che attende gli appassionati della Serie A, con soli due match a comporre il consueto appuntamento valevole per la 26esima giornata. A causa dell'emergenza coronavirus, sono state infatti rinviate al 13 maggio ben 5 sfide: Juventus-Inter, Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Una decisione, quella intrapresa dalla Lega Calcio, che ha di fatto 'spogliato' il turno odierno che vede scendere in campo 4 sole squadre. Per quanto riguarda gli appuntamenti di ieri, vittoria importantissima per la Lazio di Simone Inzaghi che, grazie al 2-0 sul Bologna targato Luis Alberto (gol e assist per Correa) ha conquistato la vetta provvisoria del campionato. Successo fondamentale anche per il Napoli di Gennaro Gattuso, grazie ai 3 punti conquistati al San Paolo contro il Torino (2-1) i partenopei hanno consolidato il sesto posto avvicinandosi, inoltre, a Roma e Atalanta. Oggi via a due sfide, si parte alle 15 con Lecce-Atalanta, sfida importante sia in chiave salvezza sia nella rincorsa alla Champions, seguita alle 18 da Cagliari-Roma, lunedì chiusura di turno con Sampdoria-Verona (fischio d'inizio alle 20.45).

Lecce-Atalanta, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Majer, Deiola; Mancosu, Barak; Lapadula. Allenatore: Liverani.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Massa di Imperia

In tv: Sky Sport Serie A

Cagliari-Roma, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Maran.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Mkitaryan, Kluivert; Kalinic. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251