Roma, 22 dicembre 2021 - Si completa oggi l'ultimo turno del 2021 della Serie A. Sette partite in programma per la diciannovesima giornata. Dopo la non disputa di Udinese-Salernitana per Covid, la vittoria della Juventus sul Cagliari e il pareggio senza gol fra Genoa e Atalanta, si riparte alle 16.30 con Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio. Alle 18.30 tre gare. Una di queste riguarda la capolista Inter, già campione d'inverno, che a San Siro ospita il Torino. Le altre due partite sono Roma-Sampdoria e Verona-Fiorentina. Alle 20.45 gli ultimi due match, con protagoniste le inseguitrici dell'Inter: Empoli-Milan e Napoli-Spezia.

La classifica di Serie A aggiornata

Sassuolo-Bologna: segui qui la diretta dalle 16:30

Il Sassuolo deve ancora rinunciare a Djurici che tornerà a disposizione nel 2022. Out anche Henrique. Dionisi punta ancora sul tridente Berardi-Scamacca-Raspadori. Bologna senza l'infortunato De Silvestri. Si scalda Orsolini. Davanti Arnautovic e Barrow. Sassuolo-Bologna sarà trasmessa in diretta dalle 16.30 su Dazn.

Venezia-Lazio: segui qui la diretta dalle 16:30

Tanti dubbi di formazione per Zanetti che recupera Okereke e Haps. Venezia con due giorni di riposo in meno della Lazio che ha giocato venerdì. Sarri dovrà ancora rinunciare a Immobile. Anche Hysaj è non disponibile per problemi muscolari. Venezia-Lazio sarà trasmessa in diretta dalle 16.30 su Dazn.

Inter-Torino: segui qui la diretta dalle 18:30

Inter pronta a sfruttare nuovi passi falsi delle inseguitrici per aumentare il vantaggio. Inzaghi è senza lo squalificato Barella: al suo posto c'è Vidal. Davanti tandem Dzeko-Lautaro. Nel Torino, oltre al solito Belotti, out anche Praet. Pronto l'impiego di Brekalo dal primo minuto. Inter-Torino sarà trasmessa in diretta dalle 18.30 su Dazn.

Roma-Sampdoria: segui qui la diretta dalle 18:30

Pochi cambi per Mourinho, a caccia di continuità di risultati dopo la vittoria di Bergamo. Felix torna dalla squalifica. In casa blucerchiata è out il portiere Audero, sostituito da Falcone. Maglia da titolare per Quagliarella, affiancato da Gabbiadini. Roma-Sampdoria sarà trasmessa in diretta dalle 18.30 su Dazn.

Verona-Fiorentina: segui qui la diretta dalle 18:30

Vlahovic a caccia del gol numero 34 nel 2021 che significherebbe record per la serie A. Fiorentina senza lo squalificato Biraghi, al suo posto Terzic. Problemi grossi in difesa per Tudor che è senza Dawidowicz, Gunter, Magnani e Ceccherini. In forte dubbio anche Barak. Verona-Fiorentina sarà trasmessa in diretta dalle 18.30 su Dazn e Sky Sport.

Empoli-Milan: segui qui la diretta dalle 20.45

Andreazzoli vuole dare fiducia a Bajrami dietro alle due punte che saranno Pinamonti e l'ex Cutrone. Pioli invece è senza Ibrahimovic (gioca Giroud), ma recupera Theo Hernandez che dovrebbe partire dall'inizio. Empoli-Milan sarà trasmessa in diretta dalle 20.45 su Dazn e Sky Sport.

Napoli-Spezia: segui qui la diretta dalle 20.45

Insigne è positivo al Covid e quindi non è a disposizione. Niente da fare anche Mario Ruiz. Spalletti dovrebbe ruotare gli uomini in attacco, dove Mertens e Lozano si candidano per una partenza dal primo minuto. Turnover a centrocampo e in attacco per Thiago Motta, con tanti ballottaggi aperti. Napoli-Spezia sarà trasmessa in diretta dalle 20.45 su Dazn.