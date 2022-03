Serie A oggi, sabato infuocato: Napoli-Udinese live

Roma, 19 marzo 2022 - Nuovo tornante nella corsa scudetto: sabato infuocato con Napoli, Inter e Milan in campo nella trentesima giornata di Serie A. Dopo le vittorie fatte registrare ieri da Sassuolo e Genoa, il campionato riparte alle 15 con Napoli-Udinese. In attesa del posticipo di stasera (20.45) Cagliari-Milan, la squadra di Luciano Spalletti cerca i tre punti che momentaneamente varrebbero l’aggancio al primo posto occupato dai rossoneri di Stefano Pioli.

Inter-Fiorentina

Alle 18 il match che promette più spettacolo: Inter-Fiorentina. La formazione di Simone Inzaghi cerca di mettersi alle spalle l’uscita dalla Champions League e il passo falso contro il Torino, mentre i viola sono a caccia dei tre punti per mantenersi vivi nella corsa per l’Europa.

Le partite di domenica

Domani le altre cinque partite che completeranno il trentesimo turno: Venezia-Sampdoria (12.30), Empoli-Verona (15), Juventus-Salernitana (15), il derby della capitale Roma-Lazio (18) e Bologna-Atalanta (20.45).

Napoli-Udinese: formazioni ufficiali e tv

Napoli: (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti. Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. Allenatore: Cioffi. In tv: diretta dalle 15 su Dazn.

Inter-Fiorentina: probabili formazioni e tv

Niente da fare per Brozovic. Il centrocampista croato non ha superato il provino e salterà anche il match di oggi. Per sostituire il regista, Simone Inzaghi pensa a Calhanoglu come regista e una maglia da titolare per uno fra Vidal e Gagliardini. Davanti confermata la coppia Dzeko-Lautaro, mentre in difesa D’Ambrosio sostituisce ancora l’infortunato De Vrij. Fiorentina senza Bonaventura e Torreira infortunati. Gioca Duncan. Ballottaggi aperti in attacco, dove solo Piatek e Gonzalez veleggiano verso la titolarità. Inter-Fiorentina sarà in diretta tv streaming dalle 18 su Dazn.

Cagliari-Milan: probabili formazioni e tv

Mazzarri ha un dubbio in attacco: Pavoletti o Pereiro come partner di Joao Pedro? Nel Milan rientra Theo Hernandez dalla squalifica. Tonali non è al top e va verso la panchina. Davanti alla difesa pronti Bennacer e Kessie. Diaz provato come trequartista dietro a Giroud che ha smaltito la febbre e dovrebbe partire di nuovo titolare, con Ibrahimovic pronto dalla panchina. Cagliari-Milan sarà in diretta tv streaming dalle 20.45 su Dazn e Sky Sport.