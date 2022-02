Roma, 12 febbraio 2022 - Napoli-Inter è già un bivio scudetto. Forse ancora non decisiva, la sfida del Maradona aggiornerà comunque le quotazioni nella corsa al titolo. La venticinquesima giornata di Serie A è partita alle 15 con Lazio-Bologna, ma tutti gli occhi sono puntati sul big match Napoli-Inter. Spalletti vuole completare l'operazione sorpasso: in caso di vittoria infatti i partenopei balzerebbero al comando della classifica, pur con una partita in più dei nerazzurri. Dopo il ko nel derby e il passaggio del turno in Coppa Italia, Inzaghi deve affrontare Napoli e Liverpool in quattro giorni, due sfide delicatissime nell'economia della stagione. In attesa dell'altro big match del turno Atalanta-Juventus, il sabato della Serie A sarà chiuso dal posticipo delle 20.45 Torino-Venezia.

La Lazio travolge il Bologna nell'anticipo della 25ma giornata di Serie A e si butta alle spalle il trauma del ko contro il Milan in Coppa Italia: all'Olimpico finisce con un netto 3-0 e bella doppietta di Zaccagni, due reti in 10 minuti nella ripresa. A sbloccare il match già nel primo tempo è stato Ciro Immobile, alla sua 19ma rete di stagione, su rigore dopo fallo di Soumaoro al 13' minuto. Immobile batte basso sull'angolo alla destra di Skorupski che intuisce la direzione ma non ferma il pallone. Sempre Immobile sfiora il raddoppio al 26' ma stavolta il portiere bolognese ferma il tentativo. Il bomber laziale ritrova il primato da capocannoniere con una rete di vantaggio su Vlahovic.

Si riparte dal 3-2 dell'andata a San Siro. Napoli carico a mille per una sfida che può cambiare la stagione. Spalletti punta su Osimhen, all'andata ko per un tremendo scontro frontale con Skriniar. In difesa, dopo il successo in Coppa d'Africa con il Senegal, torna Koulibaly. Inter senza Bastoni (squalificato e anche infortunato); Dimarco o D'Ambrosio come sostituto? Inzaghi non può pensare all'impegno di mercoledì in Champions contro il Liverpool e propone l'undici migliore. Lautaro e Dzeko la coppia d'attacco, ma attenzione alla mossa Sanchez.

Torino-Venezia: probabili formazioni e tv (ore 20.45)

Juric costretto a reinventare tutto il centrocampo. Sono infatti out per squalifica Luci e Mandragora, mentre Praet ha subito la rottura del quinto metatarso del piede destro e starà fuori 2 mesi. Pronti Ricci e Pobega in mezzo al campo. Coppia croata Pjaca-Brekalo dietro a Sanabria. Belotti in panchina. Venezia senza gli squalificati Ceccaroni ed Ebuehi. Zanetti potrebbe mischiare le carte in attacco, dove sono pronti Henry, Aramu e Okereke.

Torino-Venezia sarà in diretta tv dalle 20.45 su Dazn e Sky Sport.

