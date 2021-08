Roma, 22 agosto 2021 - Oggi la Serie A propone altre sfide interessanti della prima giornata: Udinese-Juventus e Bologna-Salernitana alle 18.30; Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia alle 20.45. Poi lunedì si chiude con Cagliari-Spezia alle 18,30 e Sampdoria-Milan alle 20.45. Ieri il campionato è ripartito da dove si era fermato: l'Inter campione in carica, nonostante cambio di allenatore (Simone Inzaghi al posto di Antonio Conte) e partenze eccellenti (il bomber Lukaku è andato al Chelsea), ha travolto 4 a 0 il Genoa. Bene anche il Sassuolo, che ha sbancato il Verona al Bentegodi 3-2. La Lazio di Sarri ha steso l'Empoli in Toscana per 3-1, e anche l'Atalanta ha vinto, piegando 2-1 il Torino nel secondo anticipo serale.

Bologna-Salernitana, la diretta tv alle ore 18.30 su Dazn e Sky

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric.

Udinese-Juventus, la diretta tv alle ore 18.30 su Dazn

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Napoli-Venezia, la diretta alle ore 20.45 su Dazn

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano.

Roma-Fiorentina, la diretta alle ore 20.45 su Dazn

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

