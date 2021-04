Roma, 24 aprile 2021 - Serie A a ritmi forzati con la 33esima giornata a sole 48 ore dagli ultimi match del turno infrasettimanale. Oggi in campo alle 15 Genoa-Spezia (2-0), alle 18 Parma-Crotone e in serata Sassuolo-Sampdoria, rispettivamente in tv le prime due su Sky Calcio, e da Genova la diretta su Dazn.

Serie A: la classifica

In campionato l'Inter resta la formazione in fuga, con dieci punti di vantaggio sul Milan, primo inseguitore. Dietro al Diavolo però i distacchi sono molto ridotti: Atalanta e Juventus a -1 dai rossoneri, e Napoli a -3. Poi Lazio a quota 58 e Roma 55. Per la lotta salvezza Parma e Crotone sembrano destinate alla retrocessione, mentre il Cagliari ha riacceso le speranze vincendo contro l'Udinese: sardi terzultimi a 28 punti, con Benevento e Torino a 31, e Genoa Fiorentina e Spezia a 33.

Nella sfida delle 15 il Genoa vince il derby con lo Spezia e si allontana ulteriormente dalla zona bassa della classifica. Ospiti col pallino del gioco, ma le occasioni migliori sono state tutte del Grifone: dopo una rete annullata a Pandev dal Var nel primo tempo, sono Scamacca e Shomurodov, entrati nella ripresa, a decidere la partita.

Serie A: calendario e risultati

Parma-Crotone, segui la diretta dalle ore 18

Formazioni ufficiali

Parma (4-3-3): Colombi, Busi, Dierckx, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Ounas, Simy.

In tv: Sky Calcio.

Live

Genoa-Spezia 2-0, rivivi la diretta

Tabellino

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Biraschi, Criscito; Goldaniga, Pjaca (18'st Behrami), Badelj, Strootman (45'st Cassata), Zappacosta; Destro (18'st Shomurodov), Pandev (12'st Scamacca). In panchina: Marchetti, Paleari, Zapata, Zajc, Ghiglione, Melegoni, Rovella, Czyborra Allenatore: Ballardini.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali (40'st Galabinov), Terzi (19'st Chabot), Erlic, Bastoni; Pobega, Sena, Maggiore (14'st Estevez); Farias (19'st Verde), Nzola, Gyasi (40'st Agudelo). In panchina: Zoet, Acampora, Ricci, Agoume, Ferrer, Saponara, Dell'Orco. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: 17'st Scamacca, 41'st Shomurodov. Note: giornata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Terzi, Criscito, Pandev, Nzola. Angoli: 0-3. Recupero: 2', 4'.

Live

Sassuolo-Sampdoria, segui la diretta dalle ore 20.45

Probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Defrel.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Gabbiadini, Keita.

In tv: Dazn.

Live