Serie A oggi, la diretta delle partite: alle 15 Napoli-Fiorentina. Stasera Torino-Milan

Roma, 10 aprile 2022 - In Serie A oggi occhi puntati su Napoli e Milan, nella domenica della trentaduesima giornata. Infatti dopo il successo di ieri dell'Inter sul Verona, i nerazzurri hanno agganciato i partenopei e sono alle spalle del Diavolo a -1. Mentre la Juve, vincente in rimonta contro il Cagliari, è quarta a -5 dalla vetta, e a 4 dalla squadra di Spalletti. Il via nel match di mezzogiorno è Genoa-Lazio, ore 12.30. A seguire alle 15 Napoli-Fiorentina, Sassuolo-Atalanta, Venezia-Udinese. Poi alle 18 Roma-Salernitana, e in serata la sfida Torino-Milan, ore 20.45. Lunedì si chiude il turno con Bologna-Sampdoria, ore 20.45.

