Roma, 20 novembre 2021 - Dopo la sosta della Nazionale la Serie A torna oggi con tre anticipi della 13esima giornata: alle 15 Atalanta-Spezia, alle 18 Lazio Juventus e alla sera, ore 20.45, Fiorentina-Milan. Il big match del Franchi vede l'ambiziosa formazione viola affrontare una capolista che vorrà far punti per tenere sotto pressione il Napoli, pari in vetta, e atteso domani alle 18 a San Siro dal difficile confronto con l'Inter.

In precedenza la sfida tra Lazio e Juve, con il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri che trova per la prima volta i bianconeri, da lui allenati in passato.

Alle 15 la Dea di Gian Piero Gasperini scende in campo contro lo Spezia al Gewiss Stadium di Bergamo. Confermato il 3-4-2-1 dei bergamaschi.

Serie A, calendario - Classifica

Atalanta-Spezia, segui qui la diretta

Formazioni ufficiali

Atalanta: (3-4-2-1): Musso; Palomino, Toloi, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.

Spezia: (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. T. Motta.

Arbitro: Abisso di Palermo.

In tv: Dazn.

Live

Lazio-Juventus, segui qui la diretta dalle ore 18

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

In tv: Dazn.

Live

Fiorentina-Milan, segui qui la diretta dalle ore 20.45

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejón, Vlahovic, Saponara.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rebic; Giroud.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

In tv: Dazn e Sky.

Live