Roma, 1 maggio 2021 – Mentre l'Inter sembra sempre più avviata alla conquista dello scudetto, le sfide per l'Europa e per la salvezza entrano nel vivo con la 34esima giornata. Oggi tre anticipi con Verona-Spezia, alle 15, Crotone-Inter, alle 18, e Milan-Benevento alle 20.45. I nerazzurri in netto vantaggio in classifica con 11 punti sull’Atalanta, sembrano irraggiungibili, e la sfida contro i calabresi, ultimi, può essere un ulteriore passo in avanti, proprio per questo vietato distrarsi.

La Dea seconda deve guardarsi da Juve, Milan e Napoli che si trovano ora a -2 dai bergamaschi. Per il secondo posto resta in corsa anche la Lazio, che deve recuperare ancora la sfida contro il Torino. Invece con l'acqua alla gola Parma e Crotone, a cui manca solo la matematica finire in Serie B. Poi c'è il Benevento, terzultimo, ma che continua a sperare, e che oggi venderà cara la pelle a San Siro.

