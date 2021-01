Roma, 16 gennaio 2021 - Dopo il derby di Roma, anticipo 18esima giornata di Serie A dominato dalla Lazio 3-0, il campionato oggi torna con tre partite: alle 15 Bologna-Verona, alle 18 Torino-Spezia e in serata alle 20.45 Sampdoria-Udinese. Domani, domenica 17 gennaio, in calendario Napoli-Fiorentina 12.30. Poi ore 15 Crotone-Benevento, Sassuolo-Parma. Ore 18 Atalanta-Genoa. Ore 20.45 Inter-Juventus. Lunedì sera Cagliari-Milan.

In classifica, dopo l'ultima giornata, il Milan ha allungato in vetta, con l'Inter che segue a 3 punti di distanza, tre in più della Roma e quattro della Juventus.

Gli anticipi del sabato

Bologna-Verona, segui la diretta dalle ore 15.00

Formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

In tv: Sky calcio.

Torino-Spezia, segui la diretta dalle ore 18.00

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Izzo, Bremer; Singo, Segre, Linetty, Lukic, Rodriguez; Verdi, Belotti.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

In tv: Sky Calcio.

Sampdoria-Udinese, segui la diretta dalle ore 20.45

Probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Keita, Quagliarella.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

In tv: Dazn.

