Roma, 11 dicembre 2021 - Torna il sabato di Serie A con tre partite in programma oggi. Alle 15 la Fiorentina, lanciatissima in zona Europa, ospita il fanalino di coda Salernitana. Alle 18 la Juventus scende in campo a Venezia: i bianconeri non possono più permettersi passi falsi se vogliono provare a riagganciare il treno Champions. Allegri punisce Arthur per un ritardo e sceglie ancora il 4-2-3-1. Alle 20.45 l'Udinese ospita il Milan, un'insidia per gli uomini di Pioli che guidano la classifica con un punto sul Napoli.

Domani alle 12.30 Torino-Bologna, poi alle 15 Verona-Atalanta. Alle 18 Napoli-Empoli e Sassuolo-Lazio, posticipo Inter-Cagliari alle 20.45. Il turno si chiude lunedì sera con Roma-Spezia (20.45). Ieri, nell'anticipo del venerdì, la Sampdoria ha fatto suo il derby della Lanterna, stendendo il Genoa 3-1. Doppio Gabbiadini e Caputo per i blucerchiati, rete della bandiera al 33esimo di Mattia Destro per i rossoblù.

La classifica di Serie A

Le partite

Fiorentina-Salernitana, la diretta

In tv: Dazn

Venezia-Juventus, la diretta dalle 18

In tv: Dazn

Udinese-Milan, la diretta dalle 20.45

In tv: Dazn e Sky