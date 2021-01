Roma, 6 gennaio 2021 - Serie A tutta in campo oggi per la 16esima giornata di campionato. Ad aprire il turno è stata la sfida Cagliari-Benevento, terminata 1-2 grazie alla rimonta dei campani firmata da Sau e Tuia dopo il vantaggio iniziale di Joao Pedro. La squadra di Pippo Inzaghi sale così a 21 punti in classifica, mettendo a rischio il destino di Di Francesco sulla panchina sarda.

Nel pomeriggio le partite: Atalanta-Parma 3-0, Bologna-Udinese 2-1, Crotone-Roma 1-3, Lazio-Fiorentina 2-1, Sampdoria-Inter 2-1, Sassuolo-Genoa 2-1 e Torino-Verona 1-1. Alle 18 ci sarà Napoli-Spezia. A chiudere la giornata ci sarà il big match Milan-Juventus, partita che sarà caratterizzata da tante assenze vista la positività al Covid (gli ultimi in ordine di tempo i rossoneri Rebic e Krunic).

Serie A: risultati e classifica

Tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer (36'st Caldara), De Roon, Freuler (20'st Miranchuk), Gosens (20'st Maehle); Pessina; Ilicic (13'st Malinovskyi), Muriel (1'st Zapata) In panchina: Sportiello, Rossi, Depaoli, Lammers, Mojica, Ruggeri, Sutalo. Allenatore: Gasperini.

Parma (4-3-2-1): Sepe; Busi, Bruno Alves, Valenti, Gagliolo (33'pt Pezzella); Sohm, Cyprien, Hernani; Karamoh (10'pt Mihaila), Kurtic; Inglese (1'st Cornelius) In panchina: Colombi, Balogh, Brugman, Laurini, Dezi, Dierckx, Ricci, Brunetta, Camara Allenatore: Liverani.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: 16'pt Muriel; 4'st Zapata, 16'st Gosens. Note: pomeriggio freddo e nuvoloso, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Cyprien, Pessina. Angoli: 11-2 per l'Atalanta. Recupero: 2'; 2'.

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo, Dijks (33' st Hickey); Schouten (33' st Poli), Svanberg; Orsolini (33' st Vignato sv), Soriano, Barrow (26'st Calabresi); Palacio (39' st Rabbi). In panchina: Breza, Skov Olsen, Arnofoli, Baldursson, Kingsley, Vergani, Khailoti. Allenatore: Mihajlovic.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir (33' st Ouwejan); Stryger Larsen (33' st Molina), De Paul, Walace (15' st Mandragora), Pereyra, Zeegelaar (15' Arslan 6); Forestieri (34' pt Nestorovski), Lasagna. In panchina: Scuffet, Gasparini, Makengo, Ter Avest, Palumbo, Rigo, De Maio. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Reti: 19' pt Tomiyasu, 34' pt Pereyra, 40' pt Svanberg; 47' st Arslan. Note: campo in buone condizioni, pomeriggio freddo. Al 47' espulso Svanberg per doppia ammonizione. Ammoniti: Walace, Samir, Schouten, Lasagna, Da Costa. Angoli: 6-4 per l'Udinese. Recupero: 1'; 5'.

Tabellino

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira (1' st Vulic), Eduardo (13' st Riviere), Zanellato, Molina, Reca; Simy, Messias. In panchina: Festa, Dragus, Luperto, Crociata, Rojas, Djidji, Siligardi, Rispoli, Marrone, Petriccione. Allenatore: Stroppa.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez (19' st Kumbulla), Smalling, Mancini; Bruno Peres, Cristante (35' st Veretout), Villar, Karsdorp; Mkhitaryan (18' st Pellegrini), Carles Perez; Mayoral (40' st Dzeko). In panchina: Farelli, Boer, Juan Jesus, Diawara, Providence, Podgoreanu. Allenatore: Fonseca.

Arbirto: Piccinini di Forlì.

Reti: 8' pt, 29' pt Mayoral, 35' pt Mkhitaryan, 26' st Golemic . Note: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Bruno Peres, Golemic, Magallan, Ibanez, Pellegrini. Angoli: 3-4. Recupero: 1', 4'.

Tabellino

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (1' st Patric), Hoedt, Acerbi; Lazzari (32' st Radu), Milinkovic-Savic, Escalante (32' st Cataldi), Luis Alberto, Marusic, Caicedo (13' st Akpa Akpro), Immobile (44' st Muriqi). In panchina: Reina, Furlanetto, Armini, Franco, Anderson, Parolo, Pereira. Allenatore: Inzaghi.

Fiorentina (5-3-2): Dragowski; Venuti (15' st Callejon), Quarta (28' st Lirola), Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura (28' st Kouamè), Castrovilli; Ribery (38' pt Eysseric), Vlahovic. In panchina: Terraciano, Milenkovic, Barreca, Caceres, Valero, Duncan, Krastev, Pulgar. Allenatore: Prandelli.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: 6' pt Caicedo, 30' st Immobile, 43' st Vlahovic (rig). Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Luiz Felipe, Escalante, Castrovilli, Hoedt. Angoli: 2-9. Recupero: 2' pt; 5' st.

Tabellino

Sampdoria (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli (23' st Bereszynski), Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva (29' st Askildsen), Jankto (29' st Leris); Damsgaard, Keita (47' st La Gumina). In panchina: Ravaglia, Letica, Avogadri, Rocha, Regini, Verre, Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (35' st D'Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella (35' st Vidal), Brozovic, Gagliardini (18' st Lukaku), Young (1' st Perisic); Lautaro Martinez, Sanchez (25' st Eriksen). In panchina: Padelli, Radu, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Sensi. Allenatore: Conte.

Arbitro: Valeri di Roma2.

Reti: 23' pt Candreva (rig), 38' pt Keita, 20' st De Vrij. Note: pomeriggio piovoso, terreno di gioco non in buone condizioni. Al 12' pt Audero para un calcio di rigore a Sanchez. Ammoniti: Lautaro Martinez, Barella, De Vrij, Thorsby, Keita, Askildsen, Hakimi. Angoli: 4-10. Recupero: 3'; 5'.

Tabellino

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli (29' st Obiang), Magnanelli (14' st Bourabia); Berardi (35' pt Defrel), Djuricic (29' st Raspadori), Boga; Caputo (14' st Traorè). In panchina: Pegolo, Kyriakopoulos, Lopez, Peluso, Marlon, Toljan, Chiriches. Allenatore: De Zerbi.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello (13' st Ghiglione), Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Zajc (37' st Destro), Badelj (13' st Rovella), Czyborra (13' st Pjaca); Scamacca (26' st Goldaniga), Shomurodov. In panchina: Zima, Paleari, Sturaro, Melegoni, Bani, Behrami, Dumbravanu. Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: 7' st Boga, 19' st Shomurodov, 38' st Raspadori. Note: giornata fredda; terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Criscito, Masiello, Ayhan, Bourabia, Goldaniga, Muldur. Angoli: 8-2 per il Sassuolo. Recupero: 2'; 4'.

Tabellino

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo (44' st Vojvoda), Lukic (33' st Bonazzoli), Rincon, Linetty (25' st Segre), Murru (32' st Ansaldi); Gojak (25' st Verdi); Belotti (25 Rosati, 32 Milinkovic-Savic, 8 Baselli, 13 Rodriguez, 23 Meite, 33 Nkoulou, 99 Buongiorno). All.: Giampaolo.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz (1' st Lovato); Faraoni, Veloso (25' pt Ilic), Tameze (37' st Magnani), Dimarco; Barak, Zaccagni (37' st Ruegg); Kalinic (11' st Di Carmine) (22 Berardi, 25 Pandur, 9 Salcedo, 13 Udogie, 15 Cetin, 72 Danzi, 90 Colley). All.: Juric.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Reti: nel st 22' Dimarco, 39' Bremer Angoli: 9-3 per il Torino. Recupero: 3' e 4'. Ammoniti: Faraoni, Ceccherini e Barak per gioco falloso, Belotti per proteste.

Tabellino

Cagliari (4-3-2-1): Cragno, Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli (32' st Pisacane), Tripaldelli (23' st Simeone), Nández, Marin, Caligara (1' st Sottil) Nainggolan (36' st Pereiro) Joao Pedro, Pavoletti. In panchina: Aresti, Vicario, Boccia, Pajač, Pinna, Oliva, Cerri, Sottil, Tramoni. All. Di Francesco.

Benevento (4-3-2-1): Montipò, Improta, Tuia (44' st Maggio) Glik, Barba, Hetemaj (44' st Dabo) Schiattarella, Ioniță, Insigne (27' st Foulon ), Sau (30' st Caprari) Lapadula (30' st Di Serio). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Basit, Masella, Pastina. All. Inzaghi.

Arbitro: Abbattista di Molfetta.

Reti: nel pt, 20' Joao Pedro, 41' Sau, 43' Tuia.

Note Recupero: 3' e 4'. Angoli: 7 a 6 per il Cagliari. Espulso: Nandez al 40' st. Ammoniti: Caligara, Schiattarella, Improta, Pisacane per scorrettezze, Caprari e Nandez per reciproche scorrettezze.