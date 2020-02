Roma, 22 febbraio 2020 - Riflettori puntati sui campi della Serie A per il consueto appuntamento con gli anticipi, sfide valevoli per la 25esima giornata, sesta del girone di ritorno. Per quanto riguard le partite di oggi (qui la diretta testuale), si comincia alle 15 con Bologna-Udinese, appuntamento che vede i rossoblù alla ricerca del riscatto dopo la brutta sconfitta interna (3-0) patita nello scorso turno col Genoa. Alle 18 è il momento di Spal-Juventus, sfida tra prima e ultima della classe con la formazione casalinga chiamata alla vittoria per cercare una salvezza sempre più lontana mentre i bianconeri, dal canto loro, devono mantenere a distanza Lazio e Inter. Chiusura alle 20.45 con l'attesissimo match tra Fiorentina e Milan al Franchi, scontro che vede i rossoneri chiamati alla vittoria per proseguire la rincorsa all'Europa. La partita di ieri ha visto il Napoli di Gennaro Gattuso piegare in trasferta il Brescia (1-2), un successo che ha portato momentaneamente i partenopei al sesto posto in graduatoria.

Le partite di oggi

Bologna-Udinese, segui la diretta dalle 15

Arbitro: Pasqua di Tivoli

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Formazioni ufficiali

Spal-Juventus, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni:

Spal (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco. Allenatore: Di Biagio.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Arbitro: La Penna di Roma 1

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Fiorentina-Milan, segui la diretta dalle 20.45

Probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Iachini.

Milan (4-4-1-1): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Calvarese di Teramo

In tv: DAZN