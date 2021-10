Roma, 16 ottobre 2021 - Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini nella Nations League, torna il campionato di Serie A che ha in programma in questo weekend l'ottava giornata del girone di andata. Nella partita delle 15, lo Spezia si impone in casa in rimonta 2-1 sulla Salernitana: sbloccare l'incontro allo stadio Picco in favore della formazione campana la rete di Simy al 39', nella ripresa ribaltano il risultato Strelec al 51' e Kovalenko al 76'. Con questo successo la squadra di Thiago Motta si porta a 7 punti in classifica mentre quella di Castori resta ferma a 4.

All'Olimpico l'Inter di Simone Inzaghi cade contro la Lazio. I biancocelesti si impongono in rimonta 3-1 in una gara equilibrata ma abbastanza tesa. Inzaghi esce sconfitto contro la squadra del suo passato, dopo l'omaggio dei tifosi biancocelesti all'ingresso in campo con uno striscione: "22 anni con i nostri colori non si dimenticano, grazie Simone". Nerazzurri in vantaggio al 12 del primo tempo grazie al rigore realizzato da Perisic vengono ripresi da Immobile, sempre su rigore, al 64' e poi sorpassata dalle reti di Felipe Anderson all'81' e da Milinkovic-Savic al 91'. I nerazzurri non trovano quindi punti pesanti per proseguire l'inseguimento al Napoli capolista e restano fermi a 17 punti mentre la Lazio di Sarri sale a 14, riscattandosi dopo lo scivolone di Bologna.

Nell'ultima partita della giornata, incredibile vittoria in rimonta per il Milan, che si prende 3 punti importantissimi ribaltando a San Siro un ottimo Verona. Finisce 3-2 grazie al goffo autogol di Gunter, dopo la rimonta rossonera firmata da Giroud e Kessie. Agli scaligeri non basta il doppio vantaggio nel primo tempo di Caprari e Barak. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per la squadra di Pioli, che in attesa di Napoli-Torino si prende momentaneamente la testa della classifica, riabbracciando anche Ibrahimovic (in campo nell'ultimo quarto d'ora) al rientro dall'infortunio.

Calendario e risultati - Classifiche