Roma, 5 dicembre 2021 - Dopo gli anticipi del sabato di serie A, che hanno premiato le milanesi e l'Atalanta, oggi la 16esima giornata va avanti con un ricco programma. Mancano ancora quattro turni e per le venti compagini del massimo campionato italiano arriverà il momento del meritato riposo. Ma quella di oggi è ancora una domenica cruciale, vista la situazione di classifica molto incerta in vetta. Per il momento, il Napoli, nonostante la sconfitta di ieri, è rimasto capolista, ma il Milan dista un solo punto e l’Inter 2.

Serie A, il calendario - Classifica

Si parte quindi alle 12.30 con Bologna-Fiorentina, mentre dopo pranzo, alle 15, in campo Spezia-Sassuolo e Venezia-Verona. Alle 18 Sampdoria-Lazio, mentre a chiudere la giornata è la sfida Juventus-Genoa (20.45).

Ma il turno si conclude domani, con i match Empoli-Udinese (18.30) e Cagliari-Torino (20.45).

Bologna-Fiorentina

Segui la diretta

Spezia-Sassuolo

Segui la diretta dalle 15

Venezia-Verona

Segui la diretta dalle 15

​​Sampdoria-Lazio

Segui la diretta dalle 18

Juventus-Genoa

Segui la diretta dalle 20.45