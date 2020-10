Roma, 4 ottobre 2020 - Mentre si attende di sapere se Juventus-Napoli verrà disputata, va avanti il resto della Serie A, a parte Genoa-Torino già rinviata. Le sfide di oggi sono iniziate con la manita dell'Atalanta al Cagliari, nel match delle 12.30: Godin risponde a Muriel, poi in 13 minuti, dal 29esimo al 42esimo, Gomez, Pasalic e Zapata chiudono i conti. Nella ripresa a segno Joao Pedro e Lammers per il definitivo 5-2. Bergamaschi in testa alla classifica a punteggio pieno. Nei tre match delle 15 è parità tra Inter e Lazio: nerazzurri avanti con Lautaro Martinez, pareggio nella ripresa di Milinkovic Savic. Due esplusi (uno per parte, Immobile e Sensi) e tanta tensione nel match dell'Olimpico. Sorpresa Benevento, Bologna ko al Vigorito per 1 a 0, decide Lapadula. Invece una rete di Kurtic consegna al Parma i tre punti in casa col Verona. Ora in campo Milan-Spezia. In forse Juventus-Napoli, in programma alle 20.45.

