Roma, 21 luglio 2020 - Serie A non stop. Archiviata la trentatreesima che ha visto la Juventus di Cristiano Ronaldo mettere la freccia sull'Inter e piazzare forse la fuga decisiva verso la conquista del nono scudetto consecutivo. Oggi Atalanta-Bologna ha aperto il trentacinquesimo turno: nel match delle 19.30 l'Atalanta supera il Bologna per 1 a 0 e consolida ulteriormente il suo piazzamento Champions. Decide Muriel, subentrato nella ripresa. Con questo successo gli orobici scavalcano momentaneamente l'Inter al secondo posto in classifica. Segnali di ripresa dai rossoblù, dopo la batosta di San Siro contro il Milan. Diverse occasioni, tra cui una clamorosa traversa di Barrow su punizione, ma gli uomini di Mihajlovic non riescono a gonfiare la rete di Gollini. Da segnalare l'espulsione di Gasperini nel primo tempo dopo le proteste nei confronti dell'arbitro e un diverbio a distanza col tecnico del Bologna (ammonito).

Ora riflettori puntati invece sul Mapei Stadium di Reggio Emilia per Sassuolo-Milan. E' l'incontro fra le squadre più in forma del momento, nonché fra gli attacco più prolifici da quando la Serie A è ripresa dopo il lockdown. La squadra di Pioli non può sbagliare per continuare a credere nella rincorsa a un posto in Europa League, ma l'attacco atomico di De Zerbi, trascinato da un super Caputo, spaventa non poco.

Serie A, risultati e classifica

Formazioni ufficiali

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Haraslin, Raspadori; Caputo.

A disposizione: Pegolo, Turati, Toljan, Kyriakopoulos, Ghion, Magnani, Piccinini, Magnanelli, H. Traoré, Boga, Djuričić, Manzari. Allenatore: De Zerbi.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimović.

A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Bonaventura, Krunić, Paquetá, Colombo, R. Leão. Allenatore: Pioli.

