Roma, 5 maggio 2019 – La Serie A di nuovo in campo dopo gli anticipi già conclusi della 35esima giornata (classifica e risultati live). A poche giornate dalla fine del campionato, con lo scudetto già archiviato da qualche settimana, l'attenzione si sposta sulla corsa per la Champions League e soprattutto per la lotta salvezza, dove tutto è ancora in ballo. Nell'anticipo delle 12.30, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli strappa tre punti fondamentali al Franchi, battendo la Viola per 1-0 con gol di Diego Farias. Nel pomeriggio, alle 15, l'Atalanta e la Lazio si giocano l'Europa all'Olimpico, la Sampdoria vola al Tardini per affrontare il Parma, il Sassuolo ospita il Frosinone già retrocesso. Alle 18 la Roma prova a cavalcare la scia di risultati positivi al Marassi, contro il Genoa di Prandelli. Stasera, alle 20.30, il posticipo tra Napoli e Cagliari al San Paolo. Domani sera il posticipo Milan-Bologna.

Le partite in tv, orari e risultati live

Ore 12.30

Empoli-Fiorentina 1-0 (Dazn)

Tabellino

Marcatori: 54' D. Farias

Ammoniti: E. Fernandes (Fiorentina); Pajac, Bennacer, Di Lorenzo (Empoli)

Arbitro: Irrati

Empoli-Fiorentina, segui la diretta testuale

Ore 15

Lazio-Atalanta (Sky Sport Serie A canale 202)

Formazioni ufficiali

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Atalanta (3-4-3): Gollini; Palomino, Masiello, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Gomez, Zapata, Ilicic. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Calvarese

Lazio-Atalanta, segui qui la diretta testuale

Ore 15

Parma-Sampdoria (Sky Calcio 3 canale 253)

Formazioni ufficiali

Parma (3-5-2): Sepe; Bruno Alves, Iacoponi, Bastoni; Gazzola, Barilla, Scozzarella, Kucka, Dimarco; Ceravolo, Gervinho. Allenatore: D'Aversa

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Praet; Gabbiadini; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

Arbitro: Fabbri

Parma-Sampdoria, segui la diretta



Ore 15

Sassuolo-Frosinone (Dazn)

Formazioni ufficiali

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Demiral, Lemos, G. Ferrari; Lirola, Sensi, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Matri. Allenatore: De Zerbi

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Ariaudo, Goldaniga, Brighenti; Paganini, Valzania, Sammarco, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

Arbitro: Giua

Sassuolo-Frosinone, segui la diretta testuale

Ore 18

Genoa-Roma (Sky Sport Serie A canale 202 /Sky Calcio 1 canale 251)

Probabili formazioni

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Veloso, Bessa, Lazovic; Lapadula, Kouamè. Allenatore: Prandelli.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Mazzoleni

Genoa-Roma, segui qui la diretta testuale

Ore 20.30

Napoli-Cagliari (Sky Sport Serie A canale 202 /Sky Calcio 1 canale 251)

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Younes; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran.

Arbitro: Chiffi

Napoli-Cagliari, segui qui la diretta testuale



Domani Ore 20.30

Milan-Bologna (Sky Sport Serie A canale 202 /Sky Calcio 1 canale 251)

Probabili formazioni

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Paqueta; Cutrone, Piatek. Allenatore: Gattuso.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanko, Dijks; Poli, Pulgar, Orsolini, Dzemaili; Sansone, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Arbitro: Di Bello

Milan-Bologna, segui qui la diretta testuale

Lo Sport in tempo reale: tutti i risultati e le classifiche

GLI ANTICIPI – Dopo il derby della Mole, giocato venerdì sera e chiuso sul punteggio di 1 a 1 tra Juventus e Torino (con gol di Lukic e Cristiano Ronaldo), ieri sono andati in scena i due anticipi del sabato. Nel pomeriggio, alle 18, la Spal ha dominato sul campo del Chievo Verona uscendo dallo stadio Bentegodi con un secco 0-4 e la salvezza matematica, grazie alla doppietta di Felipe e ai gol di Kurtic e Floccari, con cui . In serata, frenata dell'Inter di Luciano Spalletti che non riesce ad andare oltre lo 0-0 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Per i friuliani, un punto importante, sempre in ottica salvezza. Per i nerazzurri, invece, due punti in meno che potrebbero rivelarsi decisivi nello sprint verso l'Europa che conta.