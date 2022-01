Roma, 13 gennaio 2022- Si fermano le voci di un possibile ritorno di Sebastian Giovinco nel calcio italiano. L'ex stella di Parma e Juventus aveva sottolineato la volontà di ritornare in patria per giocare le ultime stagioni della sua carriera. Non c'è stata nessuna offerta importante tranne un interessamento del Monza in Serie B, un campionato che la Formica Atomica avrebbe calcato volentieri. Nelle ultime ore però il ds Antonelli ha smentito ogni possibile trattativa, dichiarando che l'attacco è ormai al completo e non c'è mai stata nessuna offerta per il giocatore.

Tutte le trattative

La Lazio cerca ancora rinforzi in difesa per affrontare l'ultima parte della stagione e rimediare al problema dei tanti gol subiti negli ultimi due mesi. Alla dirigenza piace molto il nome di Nuno Tavares: il portoghese è in forza all'Arsenal è attualmente gioca soltanto come riserva, anche se è spesso rientrato nelle rotazioni di Mikel Arteta. Non sono stati fatti passi in avanti dai biancocelesti che intanto mettono nel mirino anche Vecino, ma la situazione è sempre quella descritta da Maurizio Sarri: non ci saranno acquisti se prima la Lazio non riuscirà a cedere qualche esubero.

Anche il Verona cerca un difensore per questo mercato di gennaio. Tra i tanti profili spicca quello del giovane Marchizza, classe '98 di proprietà del Sassuolo ma che attualmente veste la maglia dell'Empoli. Problema inverso invece per il Cagliari che per puntare alla salvezza in questo girone di ritorno dovrà investire per regalare a Mazzarri un attaccante. Tra i nomi sondati c'è quello di Bonazzoli della Salernitana, ma la dirigenza al momento ha fermato qualsiasi operazione in uscita, con tutte le situazioni che dovranno essere monitorate con attenzione del nuovo presidente. L'altro profilo che piace ai sardi è Lapadula, con il quale erano stati avviati i contatti già in estate.

Leggi anche - Lazio, pronto l'affondo per Casale