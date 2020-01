Roma, 26 gennaio 2020 - Riflettori puntati sui campi della Serie A per una domenica ricca di sfide da non perdere. Messi alle spalle gli anticipi della 21esima giornata, tocca alle restanti squadre scendere sul rettangolo verde nella giornata più attesa. Il turno di campionato si è aperto venerdì con la sofferta vittoria esterna del Milan sul Brescia (0-1) che ha permesso ai rossoneri di conquistare il terzo successo consecutivo (quarto con la Coppa Italia) e il sesto posto momentaneo. Per quanto riguarda i match del sabato, vittoria fuori casa anche per il Bologna nel derby emiliano con la Spal (1-3), 0-0 tra Fiorentina e Genoa, mentre l'Atalanta si è riportata in corsa per la prossima Champions League imponendosi a Torino con un roboante 7-0 che non ha lasciato scampo ai granata, rimasti in 9 uomini nel finale.

Oggi tocca dunque alle altre squadre, si parte subito con un match importante, Inter-Cagliari (fischio d'inizio alle 12.30), seguito dai classici tre appuntamenti delle 15: Parma-Udinese, Sampdoria-Sassuolo e Verona-Lecce. Alle 18 riflettori puntati sullo Stadio Olimpico per il derby della capitale, Roma-Lazio, seguito a sua volta da un'altra sfida imperdibile, Napoli-Juventus (in campo alle 20.45), a chiudere la giornata.

Inter-Cagliari, segui la diretta

Formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan; Nandez, Nainggolan, Oliva, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

In tv: DAZN

Parma-Udinese, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic. Allenatore: D'Aversa.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti.

Arbitro: Sozza di Seregno

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

Sampdoria-Sassuolo, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Regini, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Arbitro: Piccinini di Forlì

In tv: DAZN

Verona-Lecce, segui la diretta dalle 15

Probabili formazioni:

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Borini; Di Carmine. Allenatore: Juric.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Abisso di Palermo

In tv: Sky Sport 253

Roma-Lazio, segui la diretta dalle 18

Probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Calvarese di Teramo

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Napoli-Juventus, segui la diretta dalle 20.45

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, C.Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Mariani di Aprilia

In tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251