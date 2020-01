Roma, 11 gennaio 2020 - Le squadre della Serie A 2019/2020 tornano in campo per la 19esima giornata, ultima del girone d'andata, con tre anticipi da non perdere (sotto le formazioni, la guida tv e il tempo reale per seguire le partite live). Si parte alle 15 con Cagliari-Milan alla Sardegna Arena, match tra due team che hanno bisogno dei tre punti per ripartire. I padroni di casa, infatti, sono reduci da tre sconfitte consecutive dopo un inizio di campionato sorprendente che li aveva visti attestarsi ai piani alti della classifica. I rossoneri, dal canto loro, sono a digiuno di vittorie e di reti con entrambe le voci che non si aggiornano dall'8 dicembre scorso, quando gli uomini di Pioli si sono imposti sul Bologna (3-2). Alle 18 è il momento di Lazio-Napoli, altra sfida interessantissima che vede la formazione di Gattuso chiamata a fermare in trasferta una squadra travolgente che punta al primato dopo aver conquistato 9 vittorie di fila. Chiusura alle 20.45 con un appuntamento che promette scintille, a San Siro l'Inter capolista ospita infatti l'Atalanta in una partita a tinte nerazzurre. Gli uomini di Conte vogliono difendere la vetta, ma per farlo devono arginare una formazione reduce da un momento di forma impressionante che ha visto i bergamaschi mettere a referto 4 vittorie (e ben 17 reti) nelle ultime 5 uscite.

Cagliari-Milan alle 15

Probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; João Pedro, Simeone. Allenatore: Maran.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Bennacer, Kessié, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Segui la diretta dalle 15

Lazio-Napoli alle 18

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejón, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Orsato di Schio

In tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

Segui la diretta dalle 18

Inter-Atalanta alle 20.45

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku. Allenatore: Conte.



Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez, Pasalic; Ilicic. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Rocchi di Firenze

In tv: DAZN

Segui la diretta dalle 20.45