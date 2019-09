Roma, 1 settembre 2019 - La seconda giornata di Serie A 2019/2020 propone una ricca domenica calcistica. Dopo l'incredibile successo di ieri sera della Juve sul Napoli per 4-3, grazie all'autogol di Koulibaly nel recupero, le vittorie del Milan sul Brescia per 1-0, sempre sabato, e del Bologna venerdì nella sfida tutta emiliana contro la Spal, oggi si chiude il turno con le restanti sette sfide di campionato.

Alle 18 il derby della capitale tra Lazio e Roma è finito 1-1 (Rivivi la diretta). Finisce in parità il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Il risultato è di 1-1, con gol di Kolarov su rigore per i giallorossi nel primo tempo, e il pareggio di Luis Alberto, nel secondo. Sfida molto aperta e ricca di occasioni, sbloccata al 17' dalla Roma con il rigore dell'ex Kolarov, per mano di Milinkovic-Savic in area. La reazione della Lazio porta ai pali di Immobile e Correa. Infine arriva il pareggio di Luis Alberto al 58'. Sei i legni in tutto: quattro per la Lazio e due per la Roma.

Alle 20.45 toccherà a Atalanta-Torino; Cagliari-Inter; Genoa-Fiorentina; Lecce-Verona; Sassuolo-Sampdoria; Udinese-Parma. Sotto i riflettori la partita della Sardegna Arena, dove i nerazzurri di Antonio Conte sfidano il Cagliari per confermare quanto fatto vedere con il poker al Lecce della prima giornata. A riceverli ci sarà l'ex Nainggolan, mentre dall'altra parte, in panchina dell'Inter, Barella saluterà i suoi ex tifosi. I sardi, partiti male con il ko contro il Brescia, proveranno a reagire, anche se orfani del bomber Leonardo Pavoletti, infortunato al legamento crociato, e a rischio di rientro non prima del 2020.

Interessante sarà vedere chi, tra le vincenti del primo turno, riuscirà a confermare lo stato di forma accomodandosi in cima alla classifica accanto alla Juve a sei punti, punteggio pieno. Occhi puntati anche sulla sfida tra Atalanta e Torino, squadre rivelazione dello scorso campionato.

Lazio-Roma, segui la diretta: live dalle 18.00. In tv su Sky.

Formazioni ufficiali

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, G. Mancini, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante; Ünder, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Atalanta-Torino, segui la diretta dalle ore 20.45. In tv su DAZN

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic, Zapata.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Izzo, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Baselli, Lukic, Aina; Zaza, Belotti.

Live

Cagliari-Inter, segui la diretta ore 20.45. In tv su Sky

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Castro, Nainggolan; Joao Pedro.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Sensi, Brozovic, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

Live

Genoa-Fiorentina, segui la diretta ore 20.45. In tv su Sky

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Barreca; Kouamè, Pinamonti.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil.

Live

Lecce-Verona, segui la diretta ore 20.45. In tv su Sky

Probabili formazioni

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula.

Verona (3-5-2): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Henderson, Veloso, Zaccagni, Lazovic; Verre, Tutino.

Sassuolo-Sampdoria, segui la diretta ore 20.45. In tv su Sky

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Traorè, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.



Udinese-Parma, segui la diretta ore 20.45. In tv su DAZN

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul, Lasagna.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Grassi; Karamoh, Inglese, Gervinho.



Venerdì

Bologna-Spal 1-0, rivivi la diretta

Il tabellino

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli (26' st Dzemaili), Medel (36' st Palacio), Soriano; Orsolini, Destro (18' st Santander), Sansone. A disp. Da Costa, Sarr, Bani, Mbaye, Schouten, Michael, Krejci, Svanberg, Skov Olsen. All. Mihajlovic.

Spal: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D'Alessandro, Valoti (19' st Valdifiori), Missiroli, Kurtic, Igor (37' st Tomovic); Di Francesco (36' st Floccari), Petagna. A disp. Thiam, Letica, Reca, Mawuli, Murgia, Strefezza, Jankovic, Moncini, Paloschi. All. Semplici.

Arbitro: Di Bello.

Rete: st 48' Soriano. Note: ammoniti Danilo, Medel, Santander (B), Missiroli, Igor (S).

Sabato

Milan-Brescia 1-0, rivivi la diretta

Il tabellino

Milan: Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bennacer, Çalhanoglu (20' st Paqueta); Suso, Castillejo (35' st Borini); André Silva (16' st Piatek). A disp. Donnarumma A., Reina, Soncin; Conti, Duarte, Gabbia; Bonaventura, Krunic, Leão. All. Giampaolo.

Brescia: Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella (14' pt Mateju); Bisoli, Tonali, Dessena; Špalek (30' st Tremolada); Torregrossa (1' st Aye), Donnarumma Al.. A disp. Alfonso; Gastaldello, Mangraviti, Zmrhal; Morosini. All. Corini.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Rete: pt 12' Calhanoglu. Note: ammoniti Dessena, Cistana, Bisoli, Tonali (B), André Silva, Calabria, Calhanoglu (M).



Juventus-Napoli 4-3, rivivi la diretta

Il tabellino

Juventus: Szczesny; De Sciglio (15' Danilo), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Khedira (60' Emre Can), Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain (75' Dybala), Ronaldo. A disp. Bentancur, Bernardeschi, Buffon, Cuadrado, Demiral, Mandzukic, Pinsoglio, Rabiot, Rugani. All. Sarri (in panchina Martusciello).

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (46' Mario Rui); Allan (74' Elmas), Zielinski; Callejon, Fabian, Insigne (46' Lozano); Mertens. A disp. Gaetano, Hysaj, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Ospina, Verdi, Younes. All. Ancelotti.

Arbitro: Orsato.

Reti: 16' Danilo (J), 19' Higuain (J), 62' Ronaldo (J), 66' Manolas (J), 68' Lozano (N), 82' Di Lorenzo (N), 92' aut. Koulibaly (N). Note: ammoniti Ghoulam (N), Di Lorenzo (N), Matuidi (J), Alex Sandro (J), Douglas Costa (J), Elmas (N).