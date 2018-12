Roma, 22 dicembre 2018 - La Juve blinda il titolo di campione d'inverno battendo la Roma 2-0 nel posticipo della 17esima giornata di Serie A (Classifica e risultati). Tutte le squadre in campo oggi per il sabato di campionato prenatalizio, che si è chiuso con la vittoria dei bianconeri allo Stadium sulla squadra di Di Francesco: gol di Mandzukic.

Due pareggi nelle sfide delle 18: scialbo 0-0 nel derby della via Emilia tra Parma e Bologna. Clamoroso pareggio del Chievo che in casa ferma l'Inter: l'eterno Pellissier risponde a Perisic nel recupero: è 1-1.

Questi i risultati dei match delle 15: Empoli-Sampdoria 2-4, Genoa-Atalanta 3-1, Milan-Fiorentina 0-1, Napoli-Spal 1-0, Sassuolo-Torino 1-1 e Udinese-Frosinone 1-1. A Empoli è festa del gol con i padroni di casa in vantaggio con Pasqual su rigore. Pari di Ramirez e vantaggio doriano con Quagliarella. Ma Caputo fa 2-2, e nel finale una doppietta di Caprari decide il match. Clamoroso ko in casa del Milan contro la Fiorentina. Un eurogol di Federico Chiesa permette alla squadra di Pioli di proiettarsi in piena zona Europa. Fischi a San Siro. A Marassi invece il Grifone di Prandelli rialza la testa e stende l'Atalanta dell'amato ex tecnico Gasperini. A Napoli i partenopei superano a fatica la Spal, con un colpo di testa di Albiol, e rischiano anche nel finale, ma portano a casa i tre punti fondamentali per continuare almeno a vedere le Juve. A Reggio Emilia il Toro mantiene l'imbattibilità esterna, ma rimpiange in gol annullato a Iago Falque al 95'. La sfida salvezza tra Udinese e Frosinone finisce 1-1, buona la prima di Baroni sulla panchina dei ciociari.

Ad aprire la giornata la vittoria della Lazio sul Cagliari per 3-1 nella partita di mezzogiorno. I biancocelesti tornano al successo grazie alle reti di Milinkovic-Savic, al 12', Acerbi, al 23', e Lulic 67', il gol della bandiera per i sardi al 93' è firmato da Joao Pedro su rigore. La Lazio è quarta, visto il ko del Milan.

Tabellino

Lazio (3-4-2-1): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6, Acerbi 7, Radu 6 (35'st Bastos 5); Marusic 6, Milinkovic-Savic 7 (24'st Leiva 6), Parolo 6, Lulic 7; Luis Alberto 6.5 (32'st Lukaku sv), Correa 6.5; Immobile 6.5. In panchina: Proto, Guerrieri, Wallace, Patric, Durmisi, Cataldi, Murgia, Badelj, Berisha, Caicedo. Allenatore: Inzaghi 6.5.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6.5; Pisacane 5.5, Romagna 5.5, Klavan 5 (1'st Pajac 5.5), Padoin 5.5; Farago' 6, Bradaric 5, Ionita 5; Barella 5 (28'st Dessena 6); Joao Pedro 6, Cerri 5 (1'st Farias 5.5). In panchina: Rafael, Aresti, Andreolli, Cigarini, Doratiotto, Lella, Sau. Allenatore: Maran 5.5.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.

Reti: 12'pt Milinkovic-Savic, 23'pt Acerbi; 22'st Lulic, 48'st Joao Pedro (rig). Note: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Farago', Bastos, Immobile. Angoli: 7-5 per la Lazio. Recupero: 1' pt, 5' st.



Tabellino

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Rasmussen (dal 27' st Zajc), Silvestre; Di Lorenzo, Acquah (dal 39' st Ucan), Bennacer, Traorè, Pasqual; La Gumina, Caputo. A disp. Terracciano, Fulignati, Brighi, Mchedlidze, Rodriguez, Antonelli, Maietta, Untersee, Capezzi, Mraz. All. Iachini.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (dal 41' st Jankto); Ramirez (dal 20' st Saponara); Defrel (dal 40' st Caprari), Quagliarella. A disp. Rafael, Belec, Vieira, Colley, Leverbe, Tavares, Ferrari, Rolando, Kownacki. All. Giampaolo.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Note: ammoniti Andersen (S), Ekdal (S), Quagliarella (S), Caputo (E), La Gumina (E), Acquah (E), Caprari (S). Reti: 11' pt rig. Pasqual (E), 41' pt Ramirez (S), 24' st Quagliarella (S), 31' st Caputo (E), 42' st Caprari (S), 47' st Caprari (S).



Tabellino

Genoa (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito, Romulo, Hiljemark, Veloso (1' st Rolon), Bessa, Lazovic ( 37' st Pereira), Kouamé (26' st Sandro), Piatek (1 Marchetti, 25 Vodisek, 2 Spolli, 5 Lopez, 19 Pandev, 26 Dalmonte, 39 Favilli, 40 Omeonga, 87 Zukanovic)) All.: Prandelli.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha, Toloi, Palomino, Mancini, Hateboer, De Roon (5' pt Pessina), Freuler, Gosens, Ilicic, Gomez (18' st Rigoni), Zapata (29' st Barrow). (95 Gollini, 31 Rossi, 4 Valzania, 5 Masiello, 7 Reca, 19 Djimsiti, 20 Tumminello, 21 Castagne, 88 Pasalic). All.: Gasperini.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Reti: nel pt 51' Piatek; nel st 10' Zapata (rig). 22' Lazovic, 43' Piatek. Angoli: 9 a 6 per il Genoa. Recupero: 5' e 3'. Ammoniti: Romero, Palomino, Criscito, Rolon per gioco scorretto. Espulso: al 37' Palomino per doppia ammonizione, 48' Toloi per fallo da ultimo uomo. Spettatori: 20 mila.



Tabellino

Milan (4-3-3): G.Donnarumma, Abate (38' st Conti sv), Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Calabria, Mauri (22' st Cutrone), Calhanoglu, Suso, Higuain, Castillejo (23' st Laxalt). (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 22 Musacchio, 18 Montolivo, 94 Brescianini, 77 Halilovic, 96 Tsadjout). All.: Gattuso.

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi (42'st Laurini), Veretout, Fernandes, Mirallas (17' st Gerson), Simeone (43' st Pjaca), Chiesa. (69 Dragowski, 5 Ceccherini, 15 Olivera, 16 Hancko, 6 Norgaard, 7 Eysseric, 28 Vlaovic, 77 Thereau). All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: nel st 28' Chiesa. Angoli: 8-7 per il Milan. Recupero: 0' e 4'. Ammoniti: Pezzella, Hugo, Fernandes, Suso, Laxalt per gioco falloso; Chiesa, Romagnoli per comportamento non regolamentare. Spettatori: 52.592 per un incasso di 1.461.774,32 euro.



Tabellino

Napoli (4-4-2): Meret, Hysay, Albiol, Koulibaly, Ghoulam (33' st Luperto), Callejon, Rog (20' st Ruiz), Hamsik, Zielinski, Mertens (38' st Diawara), Insigne. (25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui, 9 Verdi, 11 Ounas, 34 Younes, 99 Milik). All.: Ancelotti.

SPAL (5-3-2): Gomis, Lazzari, Cionek, Djourou (42' st Vicari), Bonifazi (38' st Floccari), Fares, Schiattarella, Valdifiori (24' st Valoti), Kurtic, Paloschi, Antenucci. (17 Poluzzi, 32 Milinkovic Savic, 5 Simic, 24 Dickmann, 25 Guimaraes, 27 Felipe, 33 Costa, 37 Petagna, 77 Viviani).

Arbitro: La Penna di Roma.

Reti: nel pt 46' Albiol. Angoli: 5-3 per la Spal. Recupero: 3' e 3'. Ammoniti: Hamsik, Kurtic e Rog per gioco scorretto; Cionek per comportamento non regolamentare. Spettatori: 30 mila.



Tabellino

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6.5; Lirola 6, Marlon 6.5, Ferrari 6.5, Rogerio 6; Bourabia 6, Locatelli 5.5 (31' st Babacar 6), Sensi 6 (40' st Magnanelli sv); Berardi 5, Matri 6, Di Francesco 6 (25' st Brignola 7). In panchina: Satalino, Pegolo, Lemos, Peluso, Magnani, Trotta, Dell'Orco. Allenatore: De Zerbi 6.

Torino (3-5-2): Ichazo 7; Izzo 6.5, Nkoulou 6, Djidji 6; Aina 5.5, Meite' 6, Rincon 6, Baselli 6.5 (42' st Lukic sv), Ansaldi 6 (15' st De Silvestri 6); Zaza 6.5 (33' st Iago Falque 6), Belotti 7. In panchina: Rosati, Gemello, Lyanco, Soriano, Edera, Berenguer, Moretti, Parigini, Bremer. Allenatore: Mazzarri 6.5.

Arbitro: Banti di Livorno 7.

Note: giornata serena, terreno in buone condizioni. Al 38' st De Zerbi allontanato per proteste. Reti: 10' st Belotti, 47' st Brignola. Ammoniti: Rincon, Rogerio, Izzo, Brignola. Angoli: 11-2. Recupero: 1' pt, 8' st.



Tabellino

Udinese (3-5-1-1): Musso 6; Stryger Larsen 6.5, Troost-Ekong 6.5, Nuytinck 6; Ter Avest 5.5 (30' st Machis sv), Fofana 5.5 (19' st Pussetto 6), Behrami 6.5, Mandragora 7, D'Alessandro 7; De Paul 6.5; Lasagna 6.5. In panchina: Scuffet, Nicolas, Wague', Pezzella, Opoku, Barak, Pontisso, Micin, Balic, Vizeu. Allenatore: Nicola 6.

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6; Goldaniga 5.5, Ariaudo 6, Krajnc 5.5; Zampano 6.5, Chibsah 7 (43' st Crisetig sv), Maiello 6, Cassata 5.5, Beghetto 5.5; Ciano 7 (43' st Campbell sv), Ciofani 5 (13' st Pinamonti 6.5). In panchina: Bardi, Molinaro, Ghiglione, Salamon, Brighenti, Soddimo, Sammarco, Gori, Perica. Allenatore: Baroni 6.

Arbitro: Valeri di Roma 4.5.

Reti: 32' pt Mandragora; 16' st Ciano (rig). Note: pomeriggio freddo e nuvoloso; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Cassata, Krajnc, Behrami, Chibsah, D'Alessandro, Sportiello. Angoli: 5-2 per il Frosinone. Recupero: 2'; 6'.



Tabellino

Parma (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo, Rigoni, Scozzarella (26'st Stulac), Barillà, Siligardi (18'st Sprocati), Inglese, Gervinho (39'st Ciciretti)

(1 Frattali, 56 Bagheria, 8 Deiola, 9 Ceravolo, 18 Gobbi, 20 Di Gaudio, 23 Gazzola, 33 Dezi, 77 Biabiany) All.D'Aversa.

Bologna (3-5-2): Skorupski, Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili (24'st Orsolini), Mbaye, Santander (34'st Destro), Palacio

(1 Da Costa, 29 Santurro, 3 Gonzalez, 4 De Maio, 6 Paz, 11 Krejci, 17 Donsah, 19 Valencia, 30 Okwonkwo, 91 Falcinelli) All.Inzaghi F.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Angoli: 4 a 2 per il Parma.

Recupero: 1' e 4'.

Ammoniti: Alves, Nagy, Scozzarella, Mattiello e Danilo per gioco scorretto, Siligardi per proteste.

Spettatori: 15.058 spettatori.



Tabellino

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, De Paoli, Bani, Rossettini, Barba , Hetemaj , Rigoni, Kiyine (1' st Jaroszynski), Giaccherini (32'st Birsa), Meggiorini(16' st Stepinski), Pellissier

(1 Semper, 67 Caprile, 3 Tanasijevic, 12 Cesar, 40 Tomovic, 24 Burruchaga, 11 Leris, 22 Obi, 20 Djordjevic). All. Di Carlo.

Inter (4-3-3): Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio, Joao Mario (36' st Valero), Brozovic, Nainggolan (21' st Vecino), Politano (29' st Martinez), Icardi, Perisic.

(27 Padelli, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 87 Candreva, 5 Gagliardini, 11 Keita). All. Spalletti.

Reti: nel pt 39'Peresic, nel st 45' Pellissier

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Recupero: 0' e 3' Angoli: 7-5 per l'Inter

Ammoniti: Kiyine, Brozovic, Rigoni per gioco falloso, Hetemaj per proteste

Spettatori: 22 mila circa

Tabellino

Rete: 35' Mandzukic (J).

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (70' Emre Can), Matuidi; Dybala (80' Douglas Costa), Mandzukic, Ronaldo. A disp. Perin, Pinsoglio, Benatia, Khedira, Kean, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. All. Allegri.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi (80' Dzeko), Cristante; Florenzi (46' Kluivert), Zaniolo, Under (70' Perotti); Schick. A disp. Fuzato, Mirante, Karsdorp, Pellegrini, Juan Jesus, Marcano, Pastore. All. Di Francesco. Arbitro: Massa di Imperia.

Note: ammoniti Nzonzi (R), Schick (R), Zaniolo (R).